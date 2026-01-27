ENG हिन्दी
5 भाषाओं में रिलीज होगी Vijay Sethupathi की Gandhi Talks, ट्रेलर देख लोग पूछ रहे एक सवाल; मेकर्स के भी उड़े होश!

Gandhi Talks: आज के दौर में जहां सिनेमा हॉल बड़े-बड़े डायलॉग्स और कान फोड़ देने वाले बैकग्राउंड म्यूजिक से भरा होता है, वहीं विजय सेतुपति साइलेंट मूवी 'गांधी टॉक्स' लेकर आ रहे हैं. लेकिन इसका ट्रेलर देखने के बाद लोग बस एक ही सवाल कर रहे हैं आइए जानते हैं वो क्या है?

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 27, 2026 3:54 PM IST

Gandhi Talks Trailer: भारतीय सिनेमा में कई सितारे ऐसे हैं, जो थोड़ा हटकर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं में से एक साउथ के जाने-माने एक्टर विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) भी है. वो अक्सर अपने फैंस के सामने नए-नए अवतार और आइडिया के साथ आते हैं, लेकिन इस बार एक्टर ने जो किया है, उसने फैंस के दिमाग की बत्ती गुल कर दी है. विजय सेतुपति की अपकमिंग फिल्म 'गांधी टॉक्स' (Gandhi Talks Trailer) का ट्रेलर सामने आ गया है और इसने आते ही इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. फिल्म में विजय के साथ अरविंद स्वामी और अदिति राव जैसे बड़े कलाकार भी नजर आ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि पूरी फिल्म (Gandhi Talks) में कोई भी कलाकार एक शब्द भी नहीं बोलेगा.

'फिल्म बोलेगी नहीं बल्कि आपको अच्छे से सुनाई देगी'

किशोर पी. बेलेकर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'गांधी टॉक्स' का ट्रेलर (Gandhi Talks Trailer) एक्टर विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'हर कहानी को शब्दों की जरूरत नहीं होती, कुछ कहानियां महसूस करने के लिए होती हैं, इस बार बड़े पर्दे पर फिल्म बोलेगी नहीं बल्कि आपको अच्छे से सुनाई देगी. 'गांधी टॉक्स' का ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है, 30 जनवरी को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.'

क्या है 'गांधी टॉक्स' के ट्रेलर में?

'गांधी टॉक्स' का ट्रेलर एक इंटेंस और अजीब से विजुअल पैलेट के साथ शुरू होता है. सड़कों के टुकड़े, चेहरे और पल भर के पल जो कहानी के पॉइंट्स के बजाय यादों जैसे लगते हैं. सब कुछ साफ-साफ बताने के बजाय, यह खामोशी को ही सब कुछ कहने देता है. इसकी कहानी क्या है यह जल्दी समझ नहीं आता है और न ही ट्रेलर में इसका खुलासा किया गया है. लेकिन ट्रेलर में विजय सेतुपति और अदिति राव हैदरी के बीच लव एंगल, पैसों से जुड़ी कहानियां, भारत का इतिहास और भ्रष्टाचार से सब कहानी के हिस्से हैं. हालांकि, फिल्म से जुड़ी एक जानकारी ऐसी भी दी गई है, जिसे लेकर अब लोग सवाल पूछ रहे हैं.

लोग पूछ रहे बस ये एक सवाल

30 जनवर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली यह 'साइलेंट फिल्म' 5 भाषाओं (हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी) में रिलीज होगी, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद अब यूजर्स लगातार ये एक ही सवास पूछ रहे हैं, जिसने मेकर्स को सोचने पर मजबूर कर देगा. दरअसल, यूजर्स का कहना है कि, अगर फिल्म में कोई डायलॉग ही नहीं है, तो फिर इसे 5 अलग-अलग भाषाओं में रिलीज करने का मतलब क्या है?

ट्रेलर पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'साइलेंट फिल्म लेकिन 5 भाषाओं में रिलीज...' दूसरे यूजर ने सवाल करते हुए लिखा, 'साइलेंट मूवी को 5 अलग-अलग भाषाओं में कैसे रिलीज करेंगे?' एक अन्य लिखा, 'ये किस तरह की साइलेंट फिल्म है, जो 5 भाषाओं में रिलीज हो रही है?' ऐसे ही तमाम कमेंट्स विजय सेतुपति और अदिति राव हैदरी की फिल्म 'गांधी टॉक्स' के ट्रेलर पर देखने को मिल रहे हैं.

30 जनवरी को होगा बड़ा क्लैश

बता दें कि, ये फिल्म 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं इसी दिन रानी मुखर्जी की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी फिल्म 'मर्दानी 3' भी थिएटर्स में दस्तक दे रही हैं. अब देखना ये होगा कि 'बॉर्डर 2' की आंधी में कौन पानी की तरह बह जाता है और कौन अपनी जगह बना पाता है.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
