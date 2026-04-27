Jana Nayagan Release Date: विजय थलापति की 'जन नायकन' की रिलीज डेट पर लगी मुहर, इस दिन सिनेमाघरों में मचाएगी गदर

Vijay Thalapathi Jana Nayagan Release Date Confirmed: साउथ सुपरस्टार विजय थलापति (Vijay Thalapathi) की मेगा बजट मच अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) पिछले काफी महीनों से अटकी पड़ी थी. इसे सिनेमाघरों तक पहुंचने के लिए काफी विवादों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. हालांकि, अब मुश्किलों के बादल छट गए हैं और फिल्म को रिलीज के लिए हरी झंडी मिल गई है, जिसके बाद इसकी नई रिलीज डेट कंफर्म की गई है.
कब रिलीज होगी Jana Nayagan?
पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विजय थलापति (Vijay Thalapathi Movie) की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan Release Date) 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में गदर मचाने के लिए तैयार है. हालांकि, अभी तक एक्टर या मेकर्स की तरफ से फिल्म की रिलीज डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही में इसकी आधिकारी घोषणा भी कर दी जाएगी.
लीक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पड़ेगा असर?
गौरतलब है कि, केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी विजय थलापति स्टारर 'जन नायकन' पिछले काफी समय से विवादों में बनी हुई है. पहले ये सेंसर बोर्ड के साथ लंबी कंट्रोवर्सी में रही यहां तक की मामला कोर्ट तक पहुंच गया. वहीं हाल ही में फिल्म के ऑनलाइन लीक होने की खबर आई थी, वहीं अब आखिरकार को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि, जब ये फिल्म रिलीज से पहले ही ऑनलाइन लीक हो चुकी है, तो क्या इसका रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर पड़ेगा? हालांकि, ये तो रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा.
Jana Nayagan Release Date:Also Read
Thalapathy Vijay's Political Actioner Is Finally Set To Hit The Big Screens ??
? https://t.co/ep832iQcic#JanaNayagan #ThalapathyVijay #PoojaHegde #BobbyDeol #MamithaBaiju #HVinoth #KVNProductions #JanaNayaganLeaks #Sacnilk #SacnilkBoxOffice
— Sacnilk Entertainment (@SacnilkEntmt) April 27, 2026
Vijay के लिए क्यों खास है जन नायकन?
सुपरस्टार विजय थलापति (Vijay Thalapathi) के लिए उनकी अपकमिंग फिल्म 'जन नायकन' बेहद खास है. दरअसल, विजय ने हाल ही में ऑफिशियली अपनी पॉलिटिकल पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) का ऐलान किया है और इसी के साथ उन्होंने फिल्मी दुनिया से संन्यास लेने की अनाउंसमेंट भी कर दी है. ऐसे में 'जन नायकन' उनकी आखिरी फिल्म मानी जा रही है. यह फिल्म उनकी फिल्मी दुनिया और राजनीति के बीच के पुल का काम करेगी.
आपको बता दें कि, थलापति विजय की ये फिल्म पहले 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड के साथ विवाद, कानूनी मुद्दों और पायरेसी का शिकार होने के बाद इसकी रिलीज को टाल दिया गया था. हालांकि अब इसे 8 मई 2026 को रिलीज किया जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
Subscribe Now
Enroll for our free updates