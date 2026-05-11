Vijay Thalapathy के बेटे ने पिता से तोड़ा नाता? जेसन संजय के इस कदम ने सबको चौंकाया, शपथ ग्रहण से समारोह से भी बनाई दूरी

Vijay Thalapathy इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं. इसी बीच उनके बेटे जेसन संजय ने ऐसा कदम उठाया है, जिसने हर किसी को ना सिर्फ चौंका दिया है बल्कि विजय के तलाक को भी चर्चा में ले आया है.

विजय थलापति के बेटे ने उठाया चौंकाने वाला कदम

Vijay Thalapathy: अभिनेता से नेता बने विजय थलापति (Vijay Thalapathy) ने 10 मई 2026, रविवार को नया इतिहास रचा. उनकी पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) की जबरदस्त जीत और कई अड़चनों को पारकर आखिरकार उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. चेन्नई के ज्वाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यह समारोह हुआ, जो काफी भव्य था, लेकिन जितना भव्य शपथ ग्रहण इवेंट था उतनी ही विजय के परिवार के खास लोगों की गैरमौजूदगी को लेकर भी चर्चा रही.

परिवार की गैरमौजूदगी ने खड़े किए सवाल

दरअसल, चुनाव के पहले से ही विजय थलापति (Vijay) और उनकी पत्नी संगीता सोर्नालिंगम संग उनके रिश्ते काफी खराब चल रहे हैं यहां तक की उनका तलाक केस भी चल रहा है और यही वजह है कि, विजय और संगीता के दोनों बच्चे बेटा जेसन संजय और बेटी दिव्या साशा इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए. लेकिन इस बीच एक्टर के बेटे ने कुछ ऐसा कर दिया जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

बेटे ने बदला सिग्नेचर, पिता को किया अनफॉलो

सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा विजय के बेटे जेसन संजय को लेकर हो रही है. खबरों की मानें तो जेसन ने अपना साइन करने का तरीका बदल दिया है. अब वो अपने नाम के पीछे पिता के नाम का 'V' लगाने के बजाय मां के नाम का 'S' इस्तेमाल कर रहे हैं. यानी अब जेसन का सिग्नेचर 'Jason Sanjay V' की जगह 'Jason Sanjay S' हो गया है. इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक जेसन ने अपने पिता को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया है.

पत्नी संगीता ने लगाए ये गंभीर आरोप

गौरतलब है कि, विजय थलापति की पत्नी संगीता ने फरवरी 2026 में तलाक की अर्जी दी थी, जिसमें उन्होंने एक्टर पर 'बेवफाई' के गंभीर आरोप लगाए हैं. याचिका के मुताबिक, संगीता को 2021 में पता चला था कि विजय के एक दूसरी एक्ट्रेस के साथ संबंध हैं, जिससे उन्हें और बच्चों को काफी मानसिक दुख पहुंचा. हालांकि, विजय या एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने इन अफवाहों पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है.

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शपथ समारोह में कौन-कौन पहुंचा?

यही वजह रही कि पत्नी और बच्चे विजय के इस खास दिन भी नदारद रहे. हालांकि, विजय के माता-पिता (शोभा चंद्रशेखर और एस.ए. चंद्रशेखर) अपने बेटे का साथ देने पहुंचे थे. इसके अलावा उनकी राजनीतिक टीम और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी समारोह में मौजूद थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…