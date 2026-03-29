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विजय वर्मा की 'मटका किंग' की रिलीज डेट कन्फर्म, टीजर में दिखी पुराने बॉम्बे की कहानी

जन्मदिन के मौके पर विजय वर्मा ने अपने फैंस को 'मटका किंग' का बड़ा तोहफा दिया है. नागराज मंजुले के निर्देशन में बनी यह सीरीज 1960 के बॉम्बे की सट्टेबाजी और सत्ता की भूख को दिखाएगी. आइए जानते हैं कि यह सीरिज कब दस्तक देगी.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 29, 2026 4:28 PM IST

विजय वर्मा की 'मटका किंग' की रिलीज डेट कन्फर्म, टीजर में दिखी पुराने बॉम्बे की कहानी
matka king

बॉलीवुड के सबसे वर्सटाइल एक्टरों में शुमार विजय वर्मा आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उनके फैंस को एक जबरदस्त रिटर्न गिफ्ट मिला है. पिछले कुछ समय से अपनी रोमांटिक इमेज और इंटेंस किरदारों से चर्चा बटोरने वाले विजय अब एक बेहद पावरफुल कहानी और किरदार के साथ डिजिटल स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं. उनकी नई वेब सीरीज 'मटका किंग' का आधिकारिक ऐलान हो चुका है, जो सत्ता और जुए के खेल की एक अनकही दास्तां बयां करेगी.

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रोमांस छोड़ अब बनेंगे 'मटका किंग'

हाल ही में विजय वर्मा को रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में देखा गया था. हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं रही, लेकिन विजय की एक्टिंग और फिल्म के कंटेंट को क्रिटिक्स ने खूब सराहा. 7.2 की शानदार IMDb रेटिंग पाने वाली इस फिल्म के बाद, अब विजय एक बार फिर अपने रफ एंड टफ वाले अंदाज में लौट रहे हैं. 29 मार्च को उनके जन्मदिन के अवसर पर जारी किए गए पहले लुक ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. पोस्टर को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार विजय वर्मा मुंबई की गलियों में सट्टेबाजी के बादशाह बनकर उभरेंगे.

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क्या है 'मटका किंग' की कहानी?

यह सीरीज हमें 1960 के दशक के उस पुराने बॉम्बे में ले जाती है, जो तेजी से बदल रहा था. कहानी का सेंटर 'ब्रिज भट्टी' (विजय वर्मा) है, जो एक बेहद तेज दिमाग और मेहनती कॉटन ट्रेडर है. यह दौर मुंबई के चॉलों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और सत्ता के गलियारों में हो रहे बदलावों का है. ब्रिज भट्टी अपनी पहचान और इज्जत बनाने की जद्दोजहद में एक ऐसा आइडिया लेकर आता है, जो धीरे-धीरे एक साम्राज्य का रूप ले लेता है. यह कहानी एक आम आदमी के सफर और समाज के हर वर्ग को अपनी ओर खींचने वाले सट्टे के जादुई खेल के इर्द-गिर्द बुनी गई है.

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फिल्म की स्टारकास्ट और निर्देशन

इस सीरीज का निर्देशन मराठी सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर नागराज पोपटराव मंजुले कर रहे हैं, जो अपनी फिल्म 'सैराट' के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं. फिल्म की स्टारकास्ट भी काफी बेहतरीन है. विजय वर्मा के साथ मुख्य भूमिकाओं में कृतिका कामरा, सई ताम्हणकर, सिद्धार्थ जाधव, भूपेंद्र जादावत और बैड मैन गुलशन ग्रोवर नजर आएंगे. इसके अलावा विनीत कुमार सिंह, भरत जाधव, गिरीश कुलकर्णी और जेमी लीवर जैसे मंझे हुए कलाकार भी अहम किरदारों में अपनी छाप छोड़ेंगे.

कब और कहां होगी रिलीज?

प्राइम वीडियो की ओरिजिनल सीरीज 'मटका किंग' अपनी रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है. मेकर्स ने घोषणा की है कि यह सीरीज 17 अप्रैल 2026 से स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी. 1960 के दशक का वो रेट्रो लुक, पुरानी मुंबई की वाइब और सट्टेबाजी के खेल के पीछे का खतरनाक सच देखने के लिए दर्शक अभी से उत्साहित हैं. विजय वर्मा के करियर के लिए यह सीरीज एक मील का पत्थर साबित हो सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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