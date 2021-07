Vikram BTS Photos: Master का इतिहास फिर रचने को तैयार निर्देशक Lokesh Kanagraj, Vijay Sethupathi को ठंग से समझाया एक-एक सीन

Vikram BTS Photos: साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म मास्टर के बाद एक बार फिर निर्देशक लोकेश कनगराज (Lokesh Kanagaraj) अपनी अगली फिल्म को लेकर तैयार हो गए हैं। उनकी अगली फिल्म तमिल सुपरस्टार कमल हासन (Kamal Haasan) और विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) और फहाद फासिल के साथ आने वाली है। इस फिल्म का नाम विक्रम है। बीते दिनों ही इस फिल्म का एक धांसू फर्स्ट लुक पोस्ट रिलीज हुआ था। जिसका क्रेज सोशल मीडिया पर खूब दिखा। अब इस फिल्म की शूटिंग निर्माता-निर्देशक ने शुरू कर दी है। आज फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। जिसमें निर्देशक लोकेश कनगराज फिल्म की स्टारकास्ट के साथ नजर आ रहे हैं। Also Read - Vikram First Look: Kamal Haasan, Vijay Sethupathi और Fahadh Faasil के दमदार लुक ने मचाया कहर, फैंस बोले 'आग ही आग'

जबकि एक तस्वीर में निर्देशक लोकेश कनगराज फिल्म स्टार विजय सेतुपति को फिल्म का सीन समझाते हुए दिख रहे हैं। सामने आई फिल्म की बैक टू सेट ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं। विक्रम में मलयालम फिल्म स्टार फहाद फासिल भी नजर आने वाले हैं। ये एक एक्शन ड्रामा क्राइम फिल्म है। जिसे राज फिल्मस प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म में कमल हासन एक कॉप के रोल में दिखेंगे। जबकि विजय सेतुपति और फहाद फासिल सस्पेक्ट और गवाह के किरदार में दिखने वाले हैं।

इस फिल्म को लेकर फहाद फासिल और विजय सेतुपति दोनों ही बहुत एक्साइटेड हैं। एक इंटरव्यू में विजय सेतुपति ने बताया था कि उन्होंने ये फिल्म सिर्फ इसलिए साइन की क्योंकि उन्हें कमल हासन के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिल रहा था। जबकि फहाद फासिल ने भी इस फिल्म का हिस्सा बनने पर खुशी जताई थी। फहाद फासिल इस फिल्म के अलावा अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा में भी नजर आने वाले हैं। ये फहाद फासिल की पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म है। तो क्या आप इन तीनों की धमाकेदार जोड़ी की इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।