Vikram First Look: Kamal Haasan, Vijay Sethupathi और Fahadh Faasil के दमदार लुक ने मचाया कहर, फैंस बोले 'आग ही आग'

Vikram First Look: साउथ फिल्म स्टार कमल हासन (Kamal Haasan), विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) और फहाद फासिल (Fahadh Faasil) स्टारर 'मास्टर' फेम निर्देशक लोकेश कनगराज (Lokesh Kanagaraj) की अपकमिंग फिल्म विक्रम (Vikram) का धांसू फर्स्ट लुक पोस्टर आखिरकार रिलीज हो गया है। मास्टर निर्देशक की इस अपकमिंग फिल्म के धांसू पोस्टर ने सोशल मीडिया पर लोगों का खूब ध्यान खींचा। इस पोस्टर के निर्माताओं ने ऐलान कर दिया है कि लोकेश कनगराज की अपकमिंग फिल्म में तमिल सुपरस्टार कमल हासन, विजय सेतुपति और फहाद फासिल एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने वाले हैं। ऐसे में फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज सांतवें आसमान पर है।

फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में तीनों ही सितारे बीयर्ड लुक के साथ नजर आ रहे हैं। जबकि साथ ही तीनों के चेहरे पर कट्स लगे हुए हैं। फिल्म में फहाद फासिल भी कंजी आंख के साथ नए लुक में दिख रहे हैं। इस पोस्टर को देखने के बाद फैंस बेहद खुशी से झूमने लगे हैं। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर दर्शकों को मास्टर की याद दिला रहे हैं। फैंस के ये रिएक्शन आप यहां देख सकते हैं।

Wow ? it's Wow Anna ?

Incredible Fuuyoo Anna FanBoy always ???????✨✨✨✨✨✨✨ Amazing poster design of Kamal Sir !!! Warm Hearts Behalf Wishes from Thalapathy Fans ?

Semme Anna ?

Semme ?❤️ all the best For Your endeavors Anna #Master @actorvijay ?✨ #Beast pic.twitter.com/oDMGIxPk4a — ❃❦꧁தளபதி Kᴀsᴛʜᴜʀɪ꧂❀❦ (@KasthuriRajand1) July 10, 2021

All the bro... Hope it will be best comeback for you Waiting for #IrumbukaiMayavi pic.twitter.com/yAOtOgGKeO — ANJAAN ㋡ ᴬᴿᵁᴺ (@itzzAnjaan) July 10, 2021

इस फिल्म की शूटिंग अब जल्दी ही शुरू होने वाली है। बॉलीवुड लाइफ को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फहाद फासिल ने बताया था कि पुष्पा की शूटिंग पूरी होने के बाद ही वो विक्रम की शूटिंग शुरू करेंगे। नेशनल अवॉर्ड विनर और मलयालम स्टार फहाद फासिल ने बताया कि पुष्पा की शूटिंग जुलाई अंत तक खत्म हो जाएगी। जिसके बाद वो अगस्त महीने में फिल्म विक्रम की शूटिंग शुरू कर देंगे।

पुष्पा में विलेन बनेंगे फहाद फासिल

मलयालम फिल्म स्टार फहाद फासिल विक्रम के अलावा अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा में भी नजर आएंगे। इस फिल्म में फहाद फासिल मेन विलेन के रोल में दिखेंगे। फहाद फासिल की इस फिल्म में आने की जानकारी मेकर्स ने जबरदस्त टीजर से दी थी। जिसके बाद फैंस एक्टर की इन फिल्मों के लिए एक्साइटेड हैं।