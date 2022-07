Vikrant Rona Twitter Review: साउथ में धमाका मचाने के बाद अब दक्षिण भारत के सुपरस्टार्स हिंदी दर्शकों को भी अपना दीवाना बनाने की कोशिशों में हैं। प्रभास, अल्लू अर्जुन और यश के बाद अब कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का ही एक और सुपरस्टार किच्चा सुदीप अपनी फिल्म विक्रांत रोणा (Vikrant Rona) को लेकर थियेटर पहुंच चुका है। किच्चा सुदीप (Kichcha Sudeepa) और जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) जैसे सितारों से सजी इस एक्शन, एडवेंचर्स ड्रामा फिल्म को बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने भी सपोर्ट किया है। सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म्स ने जी स्टूडियो और पीवीआर पिक्चर्स के साथ मिलकर किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोणा को हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट किया है। जाहिर है इस वजह से फिल्म को लेकर हिंदी दर्शकों में बज बनना शुरू हो चुका था। अब जब ये फिल्म थियेटर पहुंच चुकी है तो दर्शकों के फिल्म को लेकर पहले रिएक्शन्स भी सामने आने लगे हैं। Also Read - 'विक्रांत रोणा' के इवेंट में पहुंचे सलमान, किच्चा सुदीप-भाईजान की दोस्ती देख झूमे फैंस

दर्शकों को पसंद आई किच्चा सुदीप की विक्रांत रोणा

ट्विटर पर फिल्म विक्रांत रोणा को लेकर दर्शक अपनी-अपनी राय रख रहे हैं। ज्यादातर लोगों को किच्चा सुदीप की पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म काफी पसंद आई है। एक इंटरनेट यूजर ने इस फिल्म की तारीफ करते हुए इसे ब्लॉकबस्टर बता दिया है। जबकि एक इंटरनेट यूजर ने ट्वीट कर लिखा, 'विक्रांत रोणा शानदार म्यूजिक और किलर बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर के साथ बेहतरीन विजुएल ट्रीट है। किच्चा सुदीप ने दिल चुरा लेने वाली अदायगी दिखाई है। जो स्टाइल से भरपूर है। निर्देशक अनूप भंडारी को सलाम, इस प्रोजेक्ट को इतने अच्छे से संभालने के लिए धांसू निर्देशक, खासकर एक्शन सीन्स और सिंगल शॉट को बेहद गजब हैं।' यहां देखें लोगों से मिल रहे फिल्म विक्रांत रोणा को पहले रिएक्शन्स।

#VikrantRona is a Visual spectacle with great music & killer BGM. @KicchaSudeep gives a stellar performance oozed with style. Appreciation to @anupsbhandari ?? fire director for handling this project so well,especially the action sequences & single shots which were top notch ? pic.twitter.com/Nk90rQNP1l — saddam lk (@SaddamLakkundi) July 28, 2022

#VikrantRona visually satisfying action adventure fantacy thriller made with good production values.A different kind of approach in the visual depiction is wholesome.#KichchaSudeep & team raised standards of making dark movies to the next level,#VikrantRonaReview — Akshay (@theactorakshay) July 28, 2022

Not a big fan of Kichacha's previous movies. But #VikrantRona is a gem of KFI, it is our KFI film, gonna watch it today with family.#VikrantRonaOnJuly28 #VikrantRonaFDFS #KFI — Goutham YV (@TheGouthama) July 28, 2022

Man @nirupbhandari , you have my respect ?... You were awesome ❤️#VikrantRona — Kiran (@kiran_gowda6) July 28, 2022

#VikrantRona (4/5) : A Must Watch Movie For All Generations! One Of The Carrier Best Movie Of @KicchaSudeep Sir.

Story Naration, Direction, Cinematography And Especially Kichcha Sir's Acting Everything Is In Top Notch. Sure Shot Blockbuster Is Loading?? — STAR KOLLYWOOD (@STAR_KollyWood) July 28, 2022

5 भाषाओं में रिलीज हुई है किच्चा सुदीप की फिल्म

मक्खी और दबंग 3 जैसी फिल्मों के जरिए पहले ही हिंदी भाषी दर्शकों के बीच चर्चित हो चुके एक्टर किच्चा सुदीप की इस फिल्म को मेकर्स ने 5 भाषाओं में रिलीज किया है। फिल्म को कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी भाषा में जारी किया गया है। फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस एक सिजलिंग डांस नंबर में दिखी हैं। जो पहले से ही दर्शकों की जुबां पर चढ़ चुका है। तो क्या आप किच्चा सुदीप की इस फिल्म को देखने की प्लानिंग में हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।