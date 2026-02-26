Virosh Wedding: पत्नी-पत्नी बने रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की Leak हुई पहली फोटो, हाथों में हाथ डाले दिखा कपल

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Marriage Photo: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी हो गई है. अब कपल की पहली फोटो सामने आई है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Marriage Photo: साउथ इंडस्ट्री के स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा फाइनली शादी के बंधन में बंध गए हैं. कपल ने उदयपुर के द मेमेंटोस बाय आईटीसी होटल्स को अपने स्पेशल डे के लिए चुना. यहां पर रश्मिका और विजय ने अपने कुछ करीबी लोगों के बीच तेलुगु रीति रिवाज के साथ शादी की. इसी शादी से जुड़ी अब तक चंद फोटोज ही सामने आई है, जिसमें रश्मिका और विजय की झलक नहीं दिखी, लेकिन शादी होते ही कपल की पहली फोटो लीक हो गई है. इस फोटो में कपल की केमिस्ट्री साफ दिखी है.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की लीक हुई फोटो

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) ने आज यानी गुरुवार को सुबह 10 बजे के आसपास तेलुगु रीति रिवाज से शादी की. कपल ने अपनी वेडिंग वेन्यू पर तगड़ा सिक्योरिटी का इंतजाम किया है और मेहमानों द्वारा फोन इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाई है. ऐसे में अब तक कपल की शादी के बाद की एक फोटो सामने नहीं आई है लेकिन सोशल मीडिया पर रश्मिका और विजय की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसे देख फैंस काफी खुश हुए हैं. ये फोटो शादी वाले दिन की तो नहीं है लेकिन उससे पहले कि रस्मों की झलक साफ दिख रही है. वायरल फोटो रश्मिका और विजय के संगीत सेरेमनी की है. इस तस्वीर में कपल का चेहरा नहीं दिख रहा. इस ब्लर फोटो रश्मिका और विजय ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है. रश्मिका ने इंडो वेस्टर्न कैरी किया है और विजय ब्लैक आउटफिट में हैं.

कब होगी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की दूसरी शादी

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा कोडवा रीति रिवाज से भी शादी करने वाले हैं. रश्मिका कोडवा हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं और इसी वजह से कपल दूसरी बार शादी इस तरह से करेगा. कपल की दूसरी शादी का मुहूर्त 4 बजे का है. यानी रश्मिका और विजय दूसरी शादी में सनसेट को एन्जॉय करने वाले हैं. इससे साफ है कि कपल की वेडिंग फोटोज सेनसेट में ली जाएंगी. ये हुबहू विक्की कौशल और कटरीना कैफ की शादी की तरह होगा. इस कपल ने भी सनसेट में फोटोज ली. अब फैंस को रश्मिका और विजय की वेडिंग फोटोज का इंतजार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

