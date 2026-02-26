ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • South Gossip
  • Virosh Wedding: पत्नी-पत्नी बने रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की Leak हुई पहली फोटो, हाथों में हा...

Virosh Wedding: पत्नी-पत्नी बने रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की Leak हुई पहली फोटो, हाथों में हाथ डाले दिखा कपल

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Marriage Photo: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी हो गई है. अब कपल की पहली फोटो सामने आई है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

By: Kavita  |  Published: February 26, 2026 12:41 PM IST

Virosh Wedding: पत्नी-पत्नी बने रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की Leak हुई पहली फोटो, हाथों में हाथ डाले दिखा कपल

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Marriage Photo: साउथ इंडस्ट्री के स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा फाइनली शादी के बंधन में बंध गए हैं. कपल ने उदयपुर के द मेमेंटोस बाय आईटीसी होटल्स को अपने स्पेशल डे के लिए चुना. यहां पर रश्मिका और विजय ने अपने कुछ करीबी लोगों के बीच तेलुगु रीति रिवाज के साथ शादी की. इसी शादी से जुड़ी अब तक चंद फोटोज ही सामने आई है, जिसमें रश्मिका और विजय की झलक नहीं दिखी, लेकिन शादी होते ही कपल की पहली फोटो लीक हो गई है. इस फोटो में कपल की केमिस्ट्री साफ दिखी है.

Also Read
Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding: हल्दी की रस्म में खिलखिलाती दिखी होने वाली दुल्हन, धड़ल्ले से वायरल हो रही है तस्वीर

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की लीक हुई फोटो

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) ने आज यानी गुरुवार को सुबह 10 बजे के आसपास तेलुगु रीति रिवाज से शादी की. कपल ने अपनी वेडिंग वेन्यू पर तगड़ा सिक्योरिटी का इंतजाम किया है और मेहमानों द्वारा फोन इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाई है. ऐसे में अब तक कपल की शादी के बाद की एक फोटो सामने नहीं आई है लेकिन सोशल मीडिया पर रश्मिका और विजय की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसे देख फैंस काफी खुश हुए हैं. ये फोटो शादी वाले दिन की तो नहीं है लेकिन उससे पहले कि रस्मों की झलक साफ दिख रही है. वायरल फोटो रश्मिका और विजय के संगीत सेरेमनी की है. इस तस्वीर में कपल का चेहरा नहीं दिख रहा. इस ब्लर फोटो रश्मिका और विजय ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है. रश्मिका ने इंडो वेस्टर्न कैरी किया है और विजय ब्लैक आउटफिट में हैं.

Also Read
विजय देवरकोंडा ने अनन्या पांडे के प्रपोजल को दिखाया था ठेंगा! नेशनल TV पर एक्ट्रेस को किया था रिजेक्ट? पुराना Video Viral

Also Read
Virosh Wedding: विजय के लिए रश्मिका मंदाना बनीं 'श्रीवल्ली', संगीत सेरेमनी में दी ऐसी सरप्राइज परफॉर्मेंस; दूल्हे राजा हुए शॉक्ड!

कब होगी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की दूसरी शादी

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा कोडवा रीति रिवाज से भी शादी करने वाले हैं. रश्मिका कोडवा हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं और इसी वजह से कपल दूसरी बार शादी इस तरह से करेगा. कपल की दूसरी शादी का मुहूर्त 4 बजे का है. यानी रश्मिका और विजय दूसरी शादी में सनसेट को एन्जॉय करने वाले हैं. इससे साफ है कि कपल की वेडिंग फोटोज सेनसेट में ली जाएंगी. ये हुबहू विक्की कौशल और कटरीना कैफ की शादी की तरह होगा. इस कपल ने भी सनसेट में फोटोज ली. अब फैंस को रश्मिका और विजय की वेडिंग फोटोज का इंतजार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Entertainment News Rashmika Mandanna South Gossip Vijay Deverakonda