VIROSH Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का काउंटडाउन शुरू, उदयपुर के लिए निकला कपल; देखें Video

VIROSH Wedding: रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा ने बीते दिन अपनी शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, जिसके बाद कपल सात फेरे लेने के लिए झीलों की नगरी के लिए रवाना हो चुका है.

VIROSH Wedding Viral Video: पैन इंडिया स्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) पिछले काफी समय से अपने रिश्ते और शादी की खबरों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. दोनों को लेकर एक के बाद एक खबरें आ रही थी. कभी उनकी डेटिंग और वेकेशन की तो कभी दोनों की सगाई हेडलाइन्स में बनी हुई थी, लेकिन इन सभी कयासों के बीच रश्मिका और विजय दोनों ने ही अपने रिश्ते को लेकर चुप्पी साध रखी थी. हालांकि, अब जाकर कपल ने फैंस को गुड न्यूज देते हुए अपने रिश्ते की ऑफिशियल अनाउंसमेंट (VIROSH Wedding) कर दी है. रिश्ते के ऐलान के बाद दोनों का पहला वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

रश्मिका-विजय ने ऑफिशियल किया अपना रिश्ता

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा (Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding) की सोशल मीडिया पर कई बर शादी की डेट्स सामने आई, लेकिन दोनों के फैंस ऑफिशियल कंफर्मेंशन के इंताजर में थे, जो बीते दिन मिला. कपल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था. जिसमें उन्होंने अपनी शादी की खबरों पर मुहर लगा दी. इस कंफर्मेशन के बाद अब कपल अपनी ग्रैंड वेडिंग के लिए उदयपुर के लिए रवाना हो रहा है, जिसका पहला वीडियो सामने आया है.

उदयपुर के रवाना हुआ कपल

सेलेब्रिटीज से जुड़ी खबरों को शेयर करने वाले विरल भयानी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का लेटेस्ट वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एयरपोर्ट पर एंट्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि, कपल सात फेरे लेने के लिए झीलों की नगरी उदयपुर के लिए रवाना हो रहा है.

शादी के पहले इस लुक में नजर आया कपल

सामने आए लेटेस्ट वीडियो में विजय फॉर्मल लुक में नजर आ रहे हैं. उन्होंने ब्लैक पैंट के साथ व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट कैरी किया हुआ हैं. वहीं रश्मिका का बॉस लेडी लुक देखने को मिल रहा है. रश्मिका ने ग्रे फॉर्मल पैंट के साथ व्हाइट शर्ट पहनी है और पैंट से मैच करता कोट पहना हुआ है. वीडियो में रश्मिका के चेहरे पर शादी की खुशी साफ झलक रही है. उनके फेस पर ग्लो के साथ-साथ एक्साइटमेंट भी देखने को मिल रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

'हम अपनी शुरुआत को आपके नाम करते हैं'

बता दें कि, बीते दिन यानी 22 फरवरी 2026 को कपल ने अपने रिश्ते को ऑफिशयल करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था. कपल ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक नोट लिखा, 'हमारे सबसे प्यारे चाहने वालों, जब हमने कोई प्लान नहीं किया था, जब हमने अपने लिए कुछ भी तय नहीं किया था, तब आप हमारे साथ थे.' उन्होंने आगे लिखा, 'बहुत सारे प्यार के साथ आपने हमें एक नाम दिया. आपने हमें 'VIROSH' कहा. आज पूरे दिल से हम अपनी इस शुरुआत को आपके नाम करते हैं.'

पोस्ट में आगे उन्होंने अपनी शादी की अनाउंसमेंट करते हुए लिखा, 'हम इसे नाम देना चाहते हैं- 'द वेडिंग ऑफ VIROSH' इतने प्यार से हमें थामे रखने के लिए धन्यवाद आप हमेशा हमारा हिस्सा रहेंगे. ढेर सारा प्यार और गले लगना.' कपल के इस पोस्ट के बाद दोनों के फैंस की एक्साइटमेंट को जैसे पंख लग गए हैं और अब सभी उनकी शादी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Read more