  Virosh Wedding: विजय के लिए रश्मिका मंदाना बनीं 'श्रीवल्ली', संगीत सेरेमनी में दी ऐसी सरप्राइज परफॉर्मेंस; दूल्हे राजा हुए शॉक्ड!



Virosh Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की संगीत सेरेमनी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें होने वाली दुल्हनियां ने दूल्हे राजा के लिए ऐसी धमाकेदार सरप्राइज परफॉर्मेंस दी, जिसे देखकर विजय शॉक्ड रह गए.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 25, 2026 9:38 PM IST


रश्मिका मंदाना संगीत सेरेमनी डांस परफॉर्मेंस वायरल

Virosh Wedding Viral Video: 'सेल्फी शुरू मदीदा लव स्टोरी' और 'गीता गोविंदम' जैसी फिल्मों में पर्दे पर अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री से आग लगाने वाले विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) अब रिलय लाइफ में अपनी केमिस्ट्री बनाने जा रहे हैं. जल्द ही कपल शादी के बंधन में बंध जाएगा जिसका जश्न पूरे शबाब पर है. चार दिनों तक चलने वाली इस वेडिंग सेरेमनी को पूरी तरह से प्राइवेट रखा गया है, जिसमें सिर्फ बेहद करीबी दोस्त और परिवार वाले ही शामिल हुए हैं. 26 फरवरी को होने वाली इस शादी की प्री-वेडिंग (Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Pre Wedding) सेरेमनी शुरू हो चुकी हैं. 24 फरवरी 2026, मंगलवार को कपल की संगीत सेरेमनी हुई. जिसका एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

रश्मिका की परफॉर्मेंस देख शॉक्ड रह गए विजय

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना (Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna) की संगीत सेरेमनी काफी धमाकेदार रही. इस फंक्शन में एक से बढ़कर एक शानदार परफॉर्मेंस हुईं, लेकिन जिस डांस ने सबका दिल जीता वो थी रश्मिका मंदाना की अपने होने वाले पति के लिए दी गई स्पेशल डांस परफॉर्मेंस... न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, रश्मिका ने इस सेरेमनी में विजय के लिए अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2' के गाने 'अंगारों' पर सरप्राइज डांस परफॉर्मेंस दी. रश्मिका की ये परफॉर्मेंस देख विजय भी शॉक्ड रह गए. रश्मिक का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है शादी और रिसेप्शन की तारीख?

विजय और रश्मिका 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में शादी के बंधन में बंधेंगे, जिसके बाद 4 मार्च 2026 को हैदराबाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा जाएगा. इंडस्ट्री से अब तक संदीप रेड्डी वांगा, राहुल रवींद्रन और तरुण भास्कर जैसे कुछ गिने-चुने लोग ही कपल के वेडिंग प्लेस में देखे गए हैं. इनके अलावा एक्ट्रेस आशिका रंगनाथ, ईशा रेब्बा और स्टाइलिस्ट श्रव्या वर्मा को भी वेन्यू पर स्पॉट किया गया है.

विजय-रश्मिका ने शादी को क्या नाम दिया?

आपको बता दें कि, सालों तक अपने रिश्ते को छुपाकर रखने के बाद पिछले हफ्ते ही रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपने फैंस के लिए एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने शादी के ऐलान के साथ अपने रिश्ते की ऑफिशियली अनाउंसमेंट की. कपल ने अपनी शादी का नाम 'Virosh' रखा (Virosh Wedding Viral Video) जो उन्हें उनके ही फैंस ने दिया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफहिंदी.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
