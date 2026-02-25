ENG हिन्दी
Virosh Wedding: रश्मिका-विजय की शादी की रस्में हुई शुरू! लीक हुआ संगीत का Video, हाथों में हाथ डाले नजर आया कपल

Virosh Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की रस्मों की शुरुआत हो चुकी है. 25 फरवरी को संगती सेरेमनी हुई, जिसका एक वीडियो सामने आया है. इस क्लिप में कपल हाथों में हाथ डाले नजर आ रहे हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 25, 2026 6:49 PM IST

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा संगीत वीडियो

Rashmika-Vijay Sangeet Ceremony Clip leaked: विजय देवरकोंडा (Rashmika Mandanna) और रश्मिका मंदाना (Vijay Deverakonda) अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. 26 फरवरी 2026 को कपल शादी के बंधन में बंधने जा रहा है. उदयपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे 'मेमेंटोस बाय आईटीसी होटल्स' में एक बेहद प्राइवेट लेकिन ग्रैंड सेरेमनी (Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding) में दोनों सात फेरे लेंगे. वहीं 23 फरवरी से शुरू हुई कपल की शादी की रस्में पूरे जोर-शोर से चल रही हैं. हालांकि, रश्मिका और विजय की वेडिंग बहुत प्राइवेट रखा गया है, बावजूद इसके कपल की संगीत सेरेमनी का एक वीडियो लीक हो गया है, जिसमें वे एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले नजर आ रहे हैं.

संगीत सेरेमनी का लीक हुई Video

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Sangeet Ceremony Video) की संगीत सेरेमनी 24 फरवरी 2026, मंगलवार की शाम आयोजित की गई थी, जिसमें करीबी दोस्तों और परिवार वालों को ही शामिल किया गया था, जिसके वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. जैसे ही कपल की संगीत सेरेमनी की ये वीडियोज सामने आई फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. हालांकि, अभी ऑफिशियल तस्वीरों का इंतजार है, लेकिन एक लीक हुई फोटो में रश्मिका और विजय की पहली झलक देखने को मिली है.

कैसा था रश्मिका-विजय का लुक?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को 'ब्लिंगी' आउटफिट्स में एक-दूसरे का हाथ थामे चलते हुए देखा जा सकता है. किल्प में रश्मिका सिल्वर कलर के चमकते हुए लहंगे जैसे आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, साथ ही उन्होंने बालों का स्लीक बन बनाया है. वहीं, विजय देवरकोंडा ब्लैक कलर के शानदार ब्लिंगी सूट में रश्मिका के साथ ट्विनिंग करते नजर आ रहे हैं.

वहीं इसके अलावा संगीत सेरेमनी का एक और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विजय की मां माधवी कह रही हैं, 'हेलो फ्रेंड्स, मैं यह सरप्राइज परफॉर्मेंस अपने डार्लिंग्स, बंगारम यानी विजय और रूशी यानी रश्मिका को डेडिकेट करती हूं. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं.'

क्या है आगे का प्लान?

आज यानी बुधवार, 25 फरवरी 2026 को कपल की हल्दी और मेहंदी की रस्में हो रही है, जिसकी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार 26 फरवरी 2026 को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना दो अलग-अलग रीति-रिवाजों से शादियां करेंगे. पहली तेलुगु परंपरा के मुताबिक और दूसरी कोडावा परंपरा के मुताबिक से होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफहिंदी.

