Virosh Wedding: रश्मिका मंदाना के नाम के रंग में रंगे विजय देवरकोंडा! कपल ने दिखाई हल्दी सेरेमनी की पहली झलक

Virosh Wedding: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं. 25 फरवरी 2026 को दोनों की हल्दी सेरेमनी है, जिसकी पहली झलक कपल ने खुद ही फैंस के साथ शेयर की है.

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna Haldi Ceremony Photo: पैन इंडिया स्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की शादी की रस्में शुरू हो चुकी है. कपल ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार फैंस के इंतजार को खत्म करते हुए 22 फरवरी को अपने रिश्ते और शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की और इसके अगले ही दिन यानी 23 फरवरी को ग्रैंड वेडिंग (Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna Wedding) के लिए झीलों की नगरी उदयपुर (Udaipur) के लिए रवाना हो गए. वहीं अब कपल की प्री-वेडिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी है. 25 फरवरी 2026 को रश्मिका और विजय की हल्दी सेरेमनी है (Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna Haldi Ceremony Photo), जिसकी पहली झलक कपल ने खुद ही फैंस के साथ शेयर की है.

हल्दी सेरेमनी के बीच रश्मिका ने शेयर किया पोस्ट

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा दोनों ने ही अपनी-अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने हल्दी सेरेमनी की पहली झलक अपने चाहने वालों को दिखाई है. रश्मिका ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर दो फोटो शेयर की है, पहली फोटो में कुछ चेयर्स और सजी हुई टेबल नजर आ रही है, दूसरी फोटो में बेहद प्यारा कार्टून नजर आ रहे हैं. ये दोनों ही फोटोज हल्दी सेरेमनी की वाइब दे रही हैं.

रश्मिका के नाम के रंग में रंगे विजय!

वहीं विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर दो फोटोज शेयर की है. पहली पिक्चर में विजय ने पर्सनलाइज्ड फ्लोरल नेम प्लेकार्ड्स का क्लोज-अप शेयर किया है. इसमें फूल आकार के बने दो कार्ड नजर आ रहे हैं. एक कार्ड पर 'Rushie' लिखा है जो रश्मिका मंदाना का निकनेम है. वहीं दूसरे कार्ड पर 'Vijay' लिखा हुआ है. ताजे लिली, गुलाब और गेंदा के फूलों के बीच सजे ये नाम-पट्ट सजावट में एक अंतरंग और रोमांटिक एहसास जोड़ रहा है. वहीं दूसरी तस्वीर में फूलों के बीच बैठने के लिए दो टेबल रखा है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि यहीं दोनों की हल्दी सेरेमनी होने वाली है. कपल का ये पोस्ट अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

कब और कहां हुई थी विजय-रश्मिका के प्यार की शुरुआत?

आपको बता दें कि, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की साल 2017 में फिल्म 'गीता गोविंदम' के सेट पर हुई थी. यही वो सेट था जहां दोनों के बीच दोस्ती हुई, नजदीकियां बढ़ी और धीरे-धीरे प्यार हुआ और कुछ सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद अब कपल शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार है.

विजय-रश्मिका कब और कहां लेंगे सात फेरे?

22 फरवरी 2026 को अपना रिश्ता ऑफिशियल करने वाले रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी 2026 को झीलों की नगरी उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच बने आईटीसी मेमेंटोस में सात फेरे लेंगे. दोनों ने बीते रविवार को अपने रिश्ते पर मुहर लगाते हुए कहा पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी शादी को 'द विरोश वेडिंग' नाम दिया है, जो उन्हें उनके फैंस से मिला था.

