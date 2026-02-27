Prabhas की 'स्पिरिट' से विवेक ओबेरॉय का फर्स्ट लुक आउट, पोस्टर में एक्टर संग दिखी ऐश्वर्या की झलक

साल 2026 में भले कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं लेकिन इसी बीच साल 2027 में आने वाली प्रभास (Prabhas) की फिल्म 'स्पिरिट' (Spirit) की काफी चर्चा होती है. इस फिल्म को लेकर अभी से जबरदस्त बज बना हुआ है. इस फिल्म में साउथ स्टार के साथ एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी नजर आने वाली हैं. इसी बीच मेकर्स ने फिल्म 'स्पिरिट' का नया पोस्टर रिलीज किया है और बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) का फर्स्ट लुक सामने आया है. इसके साथ ही फिल्म के पोस्टर पर एक्ट्रेस ऐश्वर्या देसाई (Aishwarya Desai) की भी झलक देखने को मिली है. फिल्म 'स्पिरिट' का नया पोस्टर देखकर फैंस एक्साइटेड हो गए और इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
फिल्म 'स्पिरिट' साल 2027 में इस डेट होगी रिलीज
प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' का नया पोस्टर शुक्रवार यानी 27 फरवरी को रिलीज किया गया है. फिल्म का ये पोस्टर चर्चा में बना हुआ है. फिल्म 'स्पिरिट' के पोस्टर में विवेक ओबरॉय का धांसू अंदाज देखने को मिल रहा है, उन्होंने एक हाथ में तलवार, और मुंह में सिगार के साथ काला चश्मा पहना हुआ है. वहीं, उनके लंबे बाल उनको लुक अलग ही बना रहे हैं. विवेक ओबरॉय ने फिल्म 'स्पिरिट' के पोस्टर के साथ लिखा है, 'अंधरे में छिपा एक रहस्य और वो आंखें जो सबसे गहरे राज याद रखती हैं. फिल्म 5 मार्च, 2027 को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज होगी.' वहीं, फिल्म 'स्पिरिट' के पोस्टर पर विवेक ओबरॉय के साथ एक्ट्रेस ऐश्वर्या देसाई भी नजर आ रही हैं. फिल्म के पोस्टर पर सोशल मीडिया यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं.
फिल्म 'स्पिरिट' 8 भाषाओं में होगी रिलीज
फिल्म 'स्पिरिट' को संदीप वांगा रेड्डी डायरेक्ट कर रहे हैं और भूषण कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस फिल्म के 8 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा. बताते चलें कि फिल्म 'स्पिरिट' में प्रभास के साथ दीपिका पादुकोण को को कास्ट किया गया था लेकिन वह फिल्म से बाहर हो गई थी. इसके बाद तृप्ति डिमरी की एंट्री हुई. बताते चलें कि इस फिल्म से पहले तृप्ति डिमरी डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी की फिल्म 'एनिमल' में नजर आई थीं. साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और एक्ट्रेस को भी काफी पहचान मिली थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
