प्यार के लिए क्या कुछ भी कर गुजरेंगी Wamiqa Gabbi? Valentine's Day पर दिखाई DC की पहली झलक, वीडियो देख उड़े होश!

Lokesh Kanagaraj Film DC Glimpse: पंजाबी और हिंदी इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग का जलवा दिखाने के बाद अब एक्ट्रेस वामिका गब्बी (Wamiqa Gabbi) साउथ सिनेमा में आग लगाने के लिए तैयार हैं. रजनीकांत स्टारर फिल्म 'कुली' (Coolie) का निर्देशन करने वाले डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ फिल्म 'डीसी' (DC) में काम कर रही हैं, जिसका पहला लुक सामने आ चुका है. मेकर्स ने वैलेंटाइन डे पर वामिका गब्बी की मूवी 'डीसी' (Wamiqa Gabbi Movie DC) की पहली झलक शेयर की है, जिसे देखकर फैंस के होश उड़ गए.
क्या है फिल्म की कहानी?
फिल्म 'डीसी' (DC) की एक्ट्रेस वामिका गब्बी (Wamiqa Gabbi Movie) और डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का पहला लुक शेयर किया है. जिसमें इश्का का जुनून और कहानी की झलक देखने को मिल रही है. फिल्म में लोकेश देवदास के रोल में हैं, जो इश्क के जुनून में डूबा है और प्यार के लिए खून बहा रहा है. वहीं वामिका पार्वती के किरदार में हैं, उनके किरदार को देखकर भी लगता है कि वो प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं. अगर बात करें दोनों एक्सप्रेशन की तो वो काफी इंटेंस है, जिसे देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं.
मेकर्स ने वैलेंटाइन डे पर फैंस को दिया गिफ्ट
इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'इस वैलेंटाइन डे पर प्यार और ज्यादा बढ़ जाएगा. 'डीसी' की टीम की तरफ से सभी को वैलेंटाइन डे की बहुत सारी विशेज.' जैसे ही वामिका की इस मूवी का फर्स्ट लुक सामने आया फैंस इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए हैं और फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.
View this post on Instagram
DC के अलावा इन फिल्मों में नजर आएंगी वामिका
वहीं अगर बात करें वामिका गब्बी के वर्कफ्रंट की तो लोकेश कनगराज की फिल्म 'डीसी' के साथ-साथ एक पंजाबी फिल्म 'किकली' में भी काम कर रही हैं. इसके अलावा उनके खाते में तमिल फिल्म 'जीनी' भी है, वहीं दो हिंदी फिल्में 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' और 'कुकू की कुंडली' भी कर रही हैं. आखिरी बार एक्ट्रेस को हिंदी फिल्म 'बेबी जॉन' में देखा गया था.
Subscribe Now
Enroll for our free updates