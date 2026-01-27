कास्टिंग काउच के बारे में ये क्या बोल गए साउथ स्टार चिरंजीवी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक्टर का बयान

ENG हिन्दी
साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी एक बार फिर अपने बयान की वजह से विवादों में आ चुके हैं. इस बार उन्होंने कास्टिंग काउच पर बयान दिया है, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं. सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह से आरोप लगा रहें हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 27, 2026 11:13 AM IST

टॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और मेगास्टार चिरंजीवी अपनी हालिया फिल्म 'माना शंकर वराप्रसाद गारू' की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. वंशवाद जैसे बयान से विवाद में घिर चुके एक्टर एक बार फिर विवाद में फंस चुके हैं. उनके एक हालिया बयान ने फिल्म इंडस्ट्री में विवादों का बवंडर खड़ा कर दिया है. कास्टिंग काउच जैसे मुद्दे पर दिए गए उनके विचारों ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है. चिरंजीवी का 'मिरर थ्योरी' बयान. क्या कास्टिंग काउच के लिए पीड़ित ही जिम्मेदार हैं? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है? 25 जनवरी 2026 को अपनी फिल्म की सक्सेस मीट के दौरान चिरंजीवी ने कुछ ऐसा कहा जो शायद फिल्म जगत के कई स्ट्रगल कर रहे कलाकारों को पसंद नहीं आया. जब उनसे इंडस्ट्री में मौजूद कास्टिंग काउच के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसे 'इंडिविजुअल चॉइस' और 'व्यवहार' से जोड़ दिया.

क्या था चिरंजीवी का विवादित तर्क?

चिरंजीवी ने फिल्म इंडस्ट्री की तुलना एक 'दर्पण' (Mirror) से की. उन्होंने कहा, "यह इंडस्ट्री एक शीशे की तरह है. आप जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही आपको वापस मिलेगा. अगर आप प्रोफेशनल हैं और अपनी सीमाएं जानते हैं, तो कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता." मेगास्टार ने यहां तक कह दिया कि इंडस्ट्री में 'कास्टिंग काउच' जैसी कोई स्थापित चीज नहीं है. उनके मुताबिक, अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, तो उसमें कहीं न कहीं उस व्यक्ति की अपनी गलती या कमजोरी होती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि कोई इंसान अपनी ईमानदारी पर अडिग रहे, तो किसी की हिम्मत नहीं कि उसका गलत हरकत करे.

परिवार का उदाहरण देकर घिरे मेगास्टार

अपनी बात को सही साबित करने के लिए चिरंजीवी ने एक उदाहरण दिया. उन्होंने अपनी बेटी सुष्मिता कोनिडेला (कॉस्ट्यूम डिजाइनर) और मशहूर निर्माता अश्विनी दत्त की बेटियों का जिक्र करते हुए कहा कि इन महिलाओं को कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि इनका रवैया प्रोफेशनल था. आलोचकों का कहना है कि एक पावरफुल फैमिली से आने वाली महिला और एक बाहर से आई आउटसाइडर लड़की के संघर्ष और सुरक्षा की तुलना करना पूरी तरह गलत है.

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

चिरंजीवी के इस बयान को इंटरनेट पर 'विक्टिम ब्लेमिंग' यानी पीड़ित को ही दोषी ठहराना करार दिया जा रहा है. नेटिजन्स ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कई सवाल पूछे हैं. किसी एक यूजर ने लिखा कि "सिर्फ इसलिए कि आपके परिवार के साथ ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि यह होता ही नहीं है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि "शक्तिशाली लोग अक्सर व्यवस्था की कमियों को देखने के बजाय संघर्ष करने वालों के चरित्र पर सवाल उठाते हैं." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
