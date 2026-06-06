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आखिर 'पेड्डी' में जाह्नवी कपूर के रोल में ऐसा क्या था, जिससे मच गया बवाल, हंगामे के बाद डायरेक्टर को मांगनी पड़ी सरेआम माफी

Peddi Controversy: राम चरण तेजा कि फिल्म पेड्डी इन दिनों बाॅक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. इसी बीच फिल्म को लेकर भारी बवाल हो गया है, जिसके बाद डायरेक्टर को सरेआम माफी मांगनी पड़ी.

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By: Shreya Pandey | Published: June 6, 2026 2:22 PM IST
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जाह्नवी कपूर के रोल पर बवाल

राम चरण स्टारर फिल्म 'पेड्डी' में जाह्नवी कपूर के किरदार 'अचियम्मा' के किरदार पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. दर्शकों के भारी विरोध के बाद निर्देशक बुची बाबू सना ने सोशल मीडिया पर सरेआम माफी मांगते हुए फिल्म के विवादित सीन को बदलने का फैसला किया है.

सिनेमाघरों में रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही फिल्म 'पेड्डी' अब अपनी सफलता के साथ-साथ एक बड़े सामाजिक विवाद में आ गई है. फिल्म में मुख्य एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के किरदार को पर्दे पर पेश करने के तरीके को लेकर दर्शकों और क्रिटिक्स ने कड़ी आपत्ति जताई है. हर तरफ हो रही आलोचनाओं के बाद, फिल्म के निर्देशक बुची बाबू सना ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए स्वीकार किया है कि इस पूरे विवाद ने उन्हें महिला किरदारों के लेखन और उनके स्क्रीन प्रजेंटेशन को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है.

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डायरेक्टर का कबूलनामा और माफी

निर्देशक बुची बाबू सना ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर दर्शकों की नाराजगी पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा कि "एक फिल्ममेकर होने के नाते मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि सिनेमा का मूल उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन करना और उन्हें प्रेरित करना है. फिल्म के माध्यम से कभी भी किसी को असहज, आहत या अपमानित महसूस नहीं होना चाहिए. 'पेड्डी' के कुछ सीन को लेकर दर्शकों ने जो आपत्तियां दर्ज कराई हैं, उन्हें हमने बेहद गंभीरता से लिया है."

उन्होंने आगे लिखा कि वे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं. उनका इरादा कभी भी किसी महिला चरित्र को कमतर दिखाना या उसका अपमान करना नहीं था. उन्होंने कहा कि अगर फिल्म के किसी हिस्से से दर्शकों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो वे उन चिंताओं का सम्मान करते हुए तहे दिल से माफी मांगते हैं.

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विवादित सीन पर कैंची चलाने का फैसला

जनता के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए मेकर्स ने अब बैकफुट पर आने का फैसला किया है. डायरेक्टर ने घोषणा की है कि फिल्म के उन विवादित हिस्सों में बदलाव किया जाएगा. उन्होंने कहा कि एक कहानीकार के रूप में बदलते समाज के नजरिए और लोक-भावनाओं का सम्मान करना उनकी जिम्मेदारी है. हर महिला पर्दे पर गरिमा और सम्मान की हकदार है.

किस बात पर भड़का दर्शकों का गुस्सा?

फिल्म 'पेड्डी' में सुपरस्टार राम चरण एक क्रिकेटर की भूमिका में हैं, जबकि जाह्नवी कपूर ने 'अचियम्मा' नाम की लड़की का किरदार निभाया है. दर्शकों की सबसे बड़ी नाराजगी फिल्म के एक रोमांटिक सीन और जाह्नवी के इंट्रोडक्शन सीन को लेकर है. जाह्नवी कपूर के किरदार के परिचय के दौरान कैमरा काफी देर तक उनके चेहरे को दिखाए बिना, केवल उनके शरीर पर फोकस रहता है, जिसे दर्शकों ने बेहद आपत्तिजनक माना है. एक दूसरे सीन में मुख्य एक्टर अपने दोस्तों के सामने दावा करता है कि वह अचियम्मा की सहमति के बिना भी उसे छू सकता है और वह ऐसा करता भी है. जब एक्ट्रेस इस हरकत पर उसे थप्पड़ मारती है, तो हीरो इसे अपना प्यार जताने का तरीका कहकर सही ठहराता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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