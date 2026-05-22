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Drishyam 3: दुबई के थिएटर में ऐसा क्या हुआ कि रो पड़े मोहनलाल? 'दृश्यम 3' की स्क्रीनिंग का Video Viral

Drishyam 3 फेम एक्टर और मलयालम सुपरस्टार Mohanlal इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच एक्टर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो रोते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसे में सवाल ये उठता है कि, आखिर ऐसा क्या हुआ की एक्टर बीच थिएटर रोने लगे.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 22, 2026 7:58 PM IST
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दुबई के थिएटर में मोहनलाल के साथ क्या हुआ?

Mohanlal Viral Video: मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. दर्शक पिछले कई साल से इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो 21 मई 2026 को खत्म हुआ. वहीं इस बीच फिल्म की दुंबई में स्क्रीनिंग हुई थी, जहां से एक्टर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो फफक कर रोते नजर आ रहे हैं. ऐसे में कई फैंस को वीडियो देखकर एक्टर की चिंता सताने लगी और वो जानना चाहते हैं कि, आखिर एक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो बीच थिएटर रोने लगे?

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दुबई के थिएटर में Mohanlal के साथ क्या हुआ?

दरअसल, दुबई के थिएटर में रखी गई 'दृश्यम 3' की स्क्रीनिंग में फिल्म को फैंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसे देखकर मोहनलाल फैंस के सामने ही बीच थिएटर में भावुक हो गए और रोने लगे. उनके इसी मोमेंट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. क्लिप में देखा जा सकता है कि, थिएटर खचाखच भरा हुआ है और वो जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं, तालिया बजा रहे हैं और पूरे प्यार से एक्टर का वेलकम कर रहे हैं. यही पल देखकर दिग्गज एक्टर खुद को संभाल नहीं पाए और उनकी आंखें भर आईं और सभी के बीच वो रो पड़े.

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फैंस का प्यार देख रो पड़े Mohanlal

सामने आए वीडियो में मोहनलाल को अपने आंसू पोंछते हुए साफ-साफ देखा जा सकता है. वहीं एक्टर इस दौरान मुस्कुराते हुए फैंस के इस प्यार के लिए उनका शुक्रिया अदा करते भी देखा जा सकता है. वहीं साथ में फिल्म में उनकी पत्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मीना को भी देखा जा सकता है. इस यादगार पल को कई फैंस ने अपने फोन में कैद कर लिया और इंटरनेट पर शेयर कर दिया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. मोहनलाल की फिल्म ही नहीं उनका ये अंदाज भी एक बार फिर से फैंस का दिल जीत ले गया.

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बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा 'दृश्यम 3' का पहला दिन?

आपको बता दें कि, 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी भारतीय सिनेमा की सबसे सफल थ्रिलर सीरीज में से एक रही है, जिसमें मोहनलाल के 'जॉर्जकुट्टी' वाले किरदार को सालों से लोगों का भरपूर प्यार मिला है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 3503 स्क्रीन्स पर वर्ल्डवाइड 48.37 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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