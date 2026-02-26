ENG हिन्दी
क्या होता है कोडवा विवाह, जिस रस्म से एक-दूजे के हुए रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा? जानें तेलुगु से कितनी अलग है ये परंपरा

Virosh Wedding: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने तेलुगु और कोडवा रीति-रिवाज से शादी की. तेलुगु परंपरा के बारे में तो हम सभी ने सुना है, लेकिन कोडवा शब्द बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा. ऐसे में आइए जानते हैं तेलुगु और कोडवा की शादी की रस्में कितनी अलग होती हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 26, 2026 8:29 PM IST

क्या होती है कोडवा शादी, तेलुगु से कितनी अलग हैं रस्में?

What is Kodava Marriage Ritual: साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) 26 फरवरी 2026 को शादी के बंधन में बंध गए. कपल ने दो अलग-अलग रीति-रिवाजों से शादी की है. पहले गुरुवार सुबह विजय और रश्मिका तेलुगु रीति-रिवाज से एक दूसरे के हुए, वहीं शाम को दोनों कोडवा परंपराओं को निभाते हुए सात जन्मों के बंधन में बंधे. ऐसा इसलिए क्योंकि विजय तेलुगु और रश्मिका कोडवा समुदाय से आती है. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि, कोडवा सुमदाय (What is Kodava Marriage Ritual?) में शादियां कैसे होती है और ये तेलुगु से कितनी अलग होती है.

क्या होता है कोडवा विवाह?

दरअसल, कोडवा (Kodava) समुदाय कर्नाटक के कोडगु (कूर्ग) इलाके से आता है. यहां लोग योद्धा संस्कृति, सामुदायिक एकता और प्रकृति से जुड़े जीवन के लिए जाने जाते हैं. कोडवा में शादी को मंगला कहते हैं और इस परंपरा में शादी की रस्मों का संचालन परिवार के बड़े-बुजुर्ग करते हैं. कोडवा विवाह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि विरासत, सम्मान और सामुदायिक मूल्यों का उत्सव होता है, जो इसे बाकी शादियों से खास बनाती है.

कैसे होता है कोडवा विवाह, तेलुगु से कितना अलग?

जैसे कि सभी जानते हैं कि, शादी ब्राह्मण पुजारी और लंबे वैदिक मंत्रों के द्वारा की जाती है, जो काफी लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन कोडवा शादी इससे बिल्कुल उल्टा है. कोडवा शादी में कोई भी पंडित और वैदिक मंत्र नहीं होते हैं, बल्कि इसमें परिवार के बड़े-बुजुर्ग ही रस्में कराते हैं.

कोडवा विवाह में क्या-क्या होता है?

कोडवा विवाह के समय पूर्वजों की पूजा की जाती है और एक पवित्र दीपक जलाकर पूर्वजों को याद किया जाता है. इस दौरान दूल्हन पारंपरिक साड़ी पहनती है, वहीं दूल्हा 'कु्प्प्या' (कोट जैसी ड्रेस) पहना है और कमर में खंजर धारण करता है, जो उनकी योद्धा विरासत का प्रतीक है. कोडवा परंपरा वाली शादी दिखावे से बिल्कुल दूर परिवार और पूर्वजों के आशीर्वाद और समुदाय क एकता पर जोर देती है.

कैसी होती है तेलुगु शादी?

तेलुगु शादी पूरी तरह से वैदिक और धार्मिक होती है. इसमें अग्नि, सप्तपदी और ब्राह्मण यानी पंडित का होना जरूरी होता है. हर रस्म के पीछे एक संस्कृत मंत्र होता है. तेलुगु शादी में दूल्हा रेशमी धोती और कंधुवा (अंगवस्त्र) पहनता है और दुल्हन कांजीवरम रेशम की साड़ी में सोने के गहनों से सजी होती है. जहां तेलुगु शादी में 'मंगलसूत्र' और 'मट्टेलु' (बिछिया) पहनाना बेहद खास और जरूरी माना जाता है वहीं, कोडवा शादी में शस्त्रों की पूजा और उनका प्रदर्शन महत्वपूर्ण माना जाता है.

अगर एक शब्द में तेलुगु और कोडवा की शादी की रस्मों में अंतर बताएं तो. जहां तेलुगु परंपरा शादी में शांति और भक्ति का भाव अधिक होता है, वहीं कोडवा की रस्मों में सैन्य गौरव और वीरता की झलक देखने को मिलती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

