Google News   Follow Us
Jana Nayagan के ट्रेलर में क्या है खास? ये 5 बातें Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म को बना सकती हैं साल की सबसे बड़ी फिल्म!

Jana Nayagan: साउथ सुपरस्टार विजय थलापति की आखिरी अपकमिंग फिल्म 'जन नायकन' का ट्रेलर रिलीज हो चुकी है, जो सोशल मीडिया पर गदर काट रहा है. ऐसे में आइए ट्रेलर की उन 5 बातों के बारे में जानते हैं, जो फिल्म को साल की सबसे बड़ी फिल्म बना सकती है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 3, 2026 11:04 PM IST

What is Special in Jana Nayagan Trailer: फिल्मों को हिट बनाने में नायक के साथ-साथ खलनायक का भी काफी हाथ होता है, लेकिन जब हीरो और विलेन दोनों ही पॉवरहाउस हो, तो फिल्म इतिहास रच जाती है. ऐसा ही कुछ साउथ सुपरस्टार विजय थलापति (Vijay Thalapathy) की मच अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' के ट्रेलर (Jana Nayagan Trailer) में देखने को मिला. विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' का ट्रेलर अब दर्शकों के बीच आ चुका है, जिसने फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए हैं.

विजय की अपकमिंग फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) के 2 मिनट 52 सेकंड के ट्रेलर के इस रोमांचक सफर में जहां विजय का मास अवतार रोंगट खड़े कर दे रहा है, वहीं बॉबी देओल की खूंखार एंट्री ने ट्रेलर में ऐसी डार्कनेस भर दी है, जिसकी कल्पना शायद ह किसी ने की थी. ऐसे में आइए ट्रेलर से जुड़ी उन 5 बातों के बारे में जानते हैं, तो इस मूवी की साल की सबसे बड़ी फिल्म बना सकती है.

ये 5 बातें बना सकती हैं साल की सबसे बड़ी फिल्म

एक्शन और रोमांच

'जन नायकन' (Jana Nayagan) का ट्रेलर हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस से भरा हुआ है, जो दर्शकों के न सिर्फ रोंगटे खड़े कर रहा है बल्कि यह उनके बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट को भी बढ़ा रहा है.

राजनीतिक एंगल

विजय की इस फिल्म में एक मजबूत राजनीतिक एंगल है. इसलिए ट्रेलर में भी कई राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट और डायलॉग हैं, जो फिल्म को अलग लेवल पर ले जा रहे हैं.

जबरदस्त डायलॉग्स

ट्रेलर (Jana Nayagan Trailer) में एक से बढ़कर एक दमदार डायलॉग्स हैं, जो इस फिल्म को नेक्स्ट लेवल ले जा रहा है और ये डायलॉग्स काफी जबरदस्त हैं जैसे 'मैं आ रहा हूं..'

स्टार कास्ट

'जन नायकन' (Jana Nayagan Star Cast) की स्टार कास्ट भी काफी पावरफुल है. हीरो से लेकर विलेन तक के लिए मेकर्स ने बेस्ट कलाकारों का चुनाव किया है. विजय के अलावा फिल्म में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, प्रकाश राज और प्रियमणि जैसे कलाकार हैं, जो लीड रोल में नजर आएंगे.

फिल्म की कहानी

विजय थलापति (Vijay Thalapathy) की आखिरी फिल्म साल की सबसे बड़ी फिल्म अपनी दमदार कहानी की वजह से भी बन सकती है. फिल्म की कहानी में एक्शन, इमोशन और ड्रामा का भरपूर डोज है, जो दर्शकों को न सिर्फ खुद से जोड़ेगी बल्कि उन्हें सिनेमाघरों में सीट से भी बांधे रखेगी. स्टोरी के अलावा इसके VFX, विजुअल्स और संगीत भी काफी दमदार है.

कब रिलीज होगी Jana Nayagan?

विजय थलापति (Vijay Thalapathy Last Movie) की अपकमिंग फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह फिल्में तेलुगु में 'जन नायकुडु' और हिंदी में 'जन नेता' के नाम से रिलीज होगी. इसका ट्रेलर 3 जनवरी 2026 को रिलीज किया गया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दी है.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
