कॉलीवुड स्टार नयनतारा तमिल सिनेमा की बड़ी स्टार हैं। हाल ही में अदाकारा ने 'जवान' जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी के साथ बॉलीवुड डेब्यू किया। जहां फैंस ने अदाकारा को हाथों-हाथ लिया। अदाकारा नयनतारा ने साल 2003 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। दो दशक लंबे फिल्मी करियर में अदाकारा ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर मूवीज दी। जिसकी वजह से अदाकारा को आज तमिल इंडस्ट्री में 'लेडी सुपरस्टार' तक का कहकर पुकारा जाता है। मूल रूप से मलायलम फिल्म इंडस्ट्री से करियर शुरू करने वाली अदाकारा ने साउथ की तमिल-तेलुगु फिल्मों में काम किया। एक वक्त ऐसा भी आया था जब अदाकारा ने रातोंरात फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कर दिया था। उस वक्त नयनतारा अपने बॉयफ्रेंड प्रभुदेवा के साथ शादी के सपने संजोने लगी थीं।

प्रभुदेवा के लिए नयनतारा ने छोड़ी थी फिल्म इंडस्ट्री

ये बात साल 2011 की है। जब नयनतारा ने फिल्मों को छोड़ने का ऐलान कर दिया था। इस खबर से एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया हिल गई थी। अदाकारा नयनतारा उस वक्त प्रभुदेवा के साथ शादी कर घर बसाने की तैयारी में थी। नयनतारा उस दौर में काफी उतार-चढ़ाव से गुजर रही थीं। उनकी निजी जिंदगी लाइमलाइट में थी। नयनतारा से शादी करने करने के लिए प्रभुदेवा ने अपनी पहली पत्नी रामलता को भी तलाक दे दिया था। प्रभुदेवा और नयनतारा लिव-इन में थे। उनके इस अफेयर से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी रोष था। एक्ट्रेस के खिलाफ रामलता ने मोर्चा तक खोल दिया था। उनके पुतले तक जलाए गए थे। इस सबके बाद जब नयनतारा-प्रभुदेवा ने शादी करने का फैसला किया तो एक्ट्रेस अपने करियर की आखिरी मूवी 'श्री राम राज्यम' कर रही थीं। इस मूवी में उनका मां सीता का किरदार था। इस मूवी की शूटिंग के आखिरी दिन नयनतारा ने अपना फिल्मी करियर छोड़ने का ऐलान कर दिया था। जिसके बाद सेट पर फिल्म टीम के हर सदस्य और निर्देशक ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया था।

नयनतारा-प्रभुदेवा का हुआ बुरा ब्रेकअप

लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद अदाकारा नयनतारा निर्देशक प्रभुदेवा के साथ अपना घर बसाने की तैयारी में थीं। लेकिन प्रभुदेवा रामलता को तलाक देने के बाद बैंकरप्ट हो चुके थे। वो करियर के बुरे दौर से गुजर रहे थे। तलाक के बाद प्रभुदेवा एक्ट्रेस नयनतारा के साथ शादी करने में हिचकने लगे। नयनतारा का एक्टिंग छोड़ना भी उन पर आर्थिक तौर पर भारी पड़ा था। ऐसे में दोनों के बीच तनाव घर कर गया। जिसके बाद नयनतारा प्रभुदेवा को छोड़ अपने माता-पिता के घर केरल चली गईं।

इस शख्स ने करवाई फिल्मों में नयनतारा की दोबारा एंट्री

उस दौर में फिल्म निर्देशक एटली कुमार अपनी पहली फिल्म की तैयारी में थे। एटली कुमार अपनी डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी में अदाकारा नयनतारा को कास्ट करना चाहते थे। लेकिन वो तब तक एक्टिंग छोड़ चुकी थीं। एटली कुमार नयनतारा से मिलने केरल पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने नयनतारा को काफी समझाया। लंबे वक्त तक मान-मनौव्वल के बाद आखिरकार एक्ट्रेस इस मूवी के लिए मान गईं। नयनतारा और एटली कुमार की ये फिल्म राजा-रानी थी। जो साल 2013 में रिलीज हुई। एक्टिंग से 2 साल का ब्रेक लेकर नयनतारा दोबारा सिल्वर स्क्रीन पर लौंटी। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में इस फिल्म ने तहलका मचा दिया था। जिसे दर्शकों ने हाथों-हाथ लिया। इसके बाद नयनतारा ने फिर कभी दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा।