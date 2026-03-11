Lavanya Tripathi और उनके परिवार को कौन कर रहा है टारगेट? साइबर क्राइम पहुंची एक्ट्रेस, अब खानी होगी जेल की हवा

Lavanya Tripathi: साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस लावण्या त्रिपाठी और उनका परिवार इन दिनों हद से ज्यादा ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना कर रहा है. ऐसे में एक्ट्रेस ने अब सख्त कदम उठाते हुए साइबर क्राइम का रुख किया है.

Lavanya Tripathi: देश-दुनिया में साइबर क्राइम (Cyber Crime) के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. ये अपराध अब सिर्फ लोगों से ठगी करने तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब लोग सेलेब्रिटीज को निशाना बनाकर उनके साथ ऑनलाइन उत्पीड़न कर रहे हैं और धमकी देने तक उतर आए हैं. हाल ही में 'द 50' (The 50) फेम रिद्धिमा पंडित (Ridhima Pandit) और दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) ने अपने साथ हुई ऐसी घटनाओं का खुलासा किया था. वहीं अब इस लिस्ट में साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस लावण्या त्रिपाठी (Lavanya Tripathi) का नाम भी शामिल हो गया है. लावण्या और उनकी फैमिली को सोशल मीडिया निशाना बनाया जा रहा है. ऑनलाइन उत्पीड़न और गंदे कमेंट्स से परेशान होकर अब वो साइबर क्राइम पहुंचीं हैं जहां उन्होंने शिकायत दर्ज (Lavanya Tripathi FIR) कराई है.

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लावण्या त्रिपाठी (Lavanya Tripathi Movie) ने 10 मार्च 2026, मंगलवार को हैदराबाद पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच से कॉन्टैक्ट किया और खुद के और परिवार के खिलाफ ऑनलाइन फैलाए जा रहे अब्यूजिब पोस्ट के खिलाफ ऑफिशियली शिकायत दी है. लावण्या ने अपनी शिकायत में बताया कि, उनके साथ लगातार हो रहे ऑनलाइन उत्पीड़न से वो अपनी और अपने परिवार की सिक्योरिटी को लेकर काफी टेंशन में हैं.

क्या है पूरा मामला?

लावण्या त्रिपाठी ने अपनी शिकायत में कहा है कि, इंस्टाग्राम पर कुछ अकाउंट्स से उनके और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक और वल्गर बातें लिखी जा रही हैं. कई अलग-अलग हैंडल चलाने वाले लोग उनकी इमेज को खराब करने और उनकी प्राइवेट लाइफ को इफेक्ट करने वाले मैसेज भेज रहे हैं. लावण्या की इस शिकायत के बाद हैदराबाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है. बता दें कि, अब साइबर क्राइम के ऑफिसर्स उन इंस्टाग्राम अकाउंट्स की पड़ताल करेंगे और यह पता लगाएंगे कि ये पोस्ट कहां से और किस मकसद से किए जा रहे हैं.

इन धाराओं में दर्ज हुई शिकायत

खबरों के मुताबकि, इस मामले में IT एक्ट की धारा 67 और भारतीय न्याय संहिता (Indian Judicial Code) की धारा 78 और 79 के तहत केस दर्ज किया गया है. आपको बता दें कि, हाल के कुछ सालों में मशहूर हस्तियों के साथ डिजिटल उत्पीड़न की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी हैं. फिलहाल आलम ये है कि, हैदराबाद पुलिस के पास ऐसे मामलों की बाढ़ सी आ गई है.

इस फिल्म में नजर आने वाली हैं लावण्या

वहीं अगर बात करें एक्ट्रेस (Lavanya Tripathi Upcoming Movie) के वर्कफ्रंट की तो वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'सती लीलावती' की रिलीज का इंतजार कर रही हैं.

कौन हैं लावण्या त्रिपाठी के पति?

साउथ सिनेमा में अपना एक अच्छा नाम बनाने वाली एक्ट्रेस लावण्या त्रिपाठी (Lavanya Tripathi Husband) ने नवंबर 2023 में साउथ एक्टर वरुण तेज से शादी की थी और शादी के करीब डेढ़ साल बाद यानी बीते साल यानी 10 सितंबर 2025 को कपल ने अपने पहले बच्चे का वेलकम किया था. उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

