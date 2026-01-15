क्यों और किस विवाद में फंस गई शिवकार्तिकेयन की 'पराशक्ति'? कैंसिल हुए 600 शोज, औंधे मुंह गिरी फिल्म की कमाई

शिवकार्तिकेयन की फिल्म पराशक्ति हाल ही में सिनेमाघरों में आई थी, लेकिन अब रिलीज होने के बाद विवादों में फंस चुकी है. वहीं फिल्म के 600 से ज्यादा शोज भी कैंसिल हो चुके हैं. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

साउथ सिनेमा की नई रिलीज 'पराशक्ति' इस वक्त चर्चा में नहीं, बल्कि विवादों के भंवर में है. 10 जनवरी 2026 को पर्दे पर आई यह फिल्म महज एक सिनेमाई कहानी नहीं, बल्कि एक 'पॉलिटिकल टाइम बम' साबित हो रही है. सुधा कोंगरा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शिवकार्तिकेयन, रवि मोहन और श्री लीला जैसे सितारों ने काम किया है, लेकिन फिलहाल फिल्म की स्टारकास्ट से ज्यादा इसकी कहानी पर बवाल मचा है.

जानें क्या है विवाद की वजह?

फिल्म की कहानी 1960 के दशक में तमिलनाडु में हुए हिंदी विरोधी आंदोलन के इर्द-गिर्द बुनी गई है. विवाद तब शुरू हुआ जब तमिलनाडु यूथ कांग्रेस ने फिल्म पर 'इतिहास से छेड़छाड़' का संगीन आरोप लगाया. संगठन का दावा है कि फिल्म में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जानबूझकर 'विलेन' की तरह दिखाया गया है. फिल्म के एक सीन में दिखाया गया है कि 1965 में पोस्ट ऑफिसों में सिर्फ हिंदी फॉर्म अनिवार्य कर दिए गए थे. कांग्रेस इसे सरासर झूठ बता रही है. एक दूसरे सीन में शिवकार्तिकेयन का किरदार इंदिरा गांधी से मिलता है और उन्हें हिंदी विरोधी हस्ताक्षर सौंपता है. कांग्रेस का कहना है कि ऐसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं.

राजनीति के अखाड़े में 'पराशक्ति'

यह विवाद अब केवल पोस्टर फाड़ने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें बीजेपी और डीएमके की भी एंट्री हो गई है. बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जो पार्टी इमरजेंसी में आवाजें दबाती थी, वो आज 'अभिव्यक्ति की आजादी' पर लेक्चर दे रही है. दूसरी तरफ, दिग्गज एक्टर कमल हासन ने इस फिल्म का समर्थन किया है. उन्होंने डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को पत्र लिखकर इस फिल्म को 2026 के विधानसभा चुनाव का 'राजनीतिक बिगुल' तक करार दे दिया है.

डायरेक्टर सुधा कोंगरा का कड़ा रुख

विवाद के बीच सुधा कोंगरा ने न केवल अपनी फिल्म का बचाव किया, बल्कि रणवीर सिंह की 'धुरंधर' और विवेक अग्निहोत्री की 'द कश्मीर फाइल्स' का जिक्र करते हुए उन पर भी निशाना साधा. सुधा का कहना है कि उन्होंने इतिहास को 'छात्रों के नजरिए' से दिखाया है और फिल्म में क्रिएटिव आजादी का पूरा इस्तेमाल किया गया है. वहीं, लीड एक्टर शिवकार्तिकेयन ने शांति की अपील करते हुए कहा, "बिना फिल्म देखे फैसला न सुनाएं."

बॉक्स ऑफिस पर 'बैन' की मांग

विरोध प्रदर्शनों और विवादों का सीधा असर फिल्म की कमाई पर पड़ा है. देशभर में 600 से ज्यादा शोज कैंसिल कर दिए गए. फिल्म ने 12.5 करोड़ से अच्छी शुरुआत की थी. वहीं चौथे दिन तक आते-आते कमाई सिमटकर सिर्फ 2.40 करोड़ रह गई. चार दिनों में फिल्म मात्र 28 करोड़ तक पहुंच पाई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

