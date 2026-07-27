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National Award मिलने के बाद क्यों ट्रोलिंग के शिकार हुए थे धनुष, 9 दिन बाद एक्टर ने दिया बड़ा बयान

सुपरस्टार धनुष ने 'रायन' के लिए मिले नेशनल अवॉर्ड पर हुई ट्रोलिंग का खुलकर जवाब दिया है. साथ ही, उन्होंने अपने करियर की उन फिल्मों को भी याद किया जो उम्मीदों के बावजूद अवॉर्ड से चूक गई थीं.

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By: Shreya Pandey | Published: July 27, 2026 12:20 PM IST
National Award मिलने के बाद क्यों ट्रोलिंग के शिकार हुए थे धनुष, 9 दिन बाद एक्टर ने दिया बड़ा बयान

क्यों ट्रोलिंग के शिकार हुए थे धनुष?

साउथ सिनेमा के ग्लोबल स्टार धनुष के लिए यह साल प्रोफेशनल फ्रंट पर बेहद खास रहा है. उनकी फिल्म 'रायन' को दर्शकों और समीक्षकों का भरपूर प्यार मिला और इस फिल्म के लिए उन्हें प्रतिष्ठित नेशनल अवॉर्ड और स्पेशल मेंशन से भी नवाजा गया. हालांकि, सिनेमा जगत में हर बड़ी जीत के साथ बहस का दौर भी शुरू हो जाता है. 'रायन' को अवॉर्ड मिलने के बाद सोशल मीडिया पर एक वर्ग ऐसा भी था जिसने इस फैसले पर सवाल उठाए और अभिनेता को जमकर ट्रोल किया. अब इस पूरे विवाद पर खुद धनुष ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बेबाक बयान दिया है.

फैंस की भावनाओं का सम्मान

बीते रविवार को आयोजित एक भव्य इवेंट के दौरान धनुष ने नेशनल अवॉर्ड मिलने के बाद हुई ट्रोलिंग पर खुलकर बात की. उन्होंने बेहद विनम्रता से स्वीकार किया कि कला के इस सफर में हर किसी की अपनी पसंद होती है. धनुष ने कहा, "मुझे 'रायन' के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला. उस साल निश्चित रूप से इससे बेहतर फिल्में भी थीं. उन फिल्मों के फैंस ने अपने पसंदीदा सिनेमा के लिए आवाज उठाई और मैं उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करता हूं."

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भले ही अभिनेता ने किसी खास फिल्म का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं कि यह इशारा 'मेय्याझगन' और विजय सेतुपति की 'महाराजा' जैसी मास्टरपीस फिल्मों की ओर था, जिन्हें लोगों का भारी समर्थन मिला था.

जब उम्मीदों के बावजूद हाथ खाली रह गए

इस चर्चा के दौरान धनुष ने अपने करियर के पन्नों को पलटते हुए उन शानदार फिल्मों का भी जिक्र किया, जिनसे क्रिटिक्स और फैंस को नेशनल अवॉर्ड की पूरी उम्मीद थी, लेकिन वे पुरस्कार जीतने से चूक गईं. उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया कि कैसे हर बार दर्शकों का विश्वास उन्हें और मजबूत बनाता था.

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धनुष ने शेयर किया, "फिल्म 'अधु ओरु कना कालम' बहुत पहले रिलीज हुई थी. उस समय हर कोई कहता था कि मुझे इस फिल्म के लिए निश्चित रूप से पुरस्कार मिलेगा. मैं तब बहुत युवा था और मेरे मन में भी एक उम्मीद जग गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके बाद 'पुधुपेट्टई' आई, तब भी आप सभी ने कहा था कि इस बार यह अवॉर्ड मेरा ही होगा, लेकिन वह भी नहीं मिला."

उन्होंने आगे अपनी कल्ट क्लासिक फिल्मों जैसे '3', 'मयक्कम एन्ना', 'वड़ा चेन्नई', 'कर्णन', 'मरियान' और बॉलीवुड की चर्चित फिल्म 'रांझणा' का भी जिक्र किया. इन सभी फिल्मों को क्रिटिक्स से बेइंतहा सराहना मिली थी, लेकिन राष्ट्रीय मंच पर वे पुरस्कार की रेस से पीछे रह गईं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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