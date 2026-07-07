Jr NTR की फिल्म को लेकर क्यों मचा है कोहराम? भगवान मुरुगन के इतिहास से छेड़छाड़ के आरोप के बाद बैन करने की उठी मांग

जूनियर एनटीआर और डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास की नई फिल्म 'गॉड ऑफ वॉर' रिलीज से पहले ही बड़े विवाद में फंस गई है. 'नाम तमिलर काची' पार्टी ने फिल्म को राज्य में पूरी तरह बैन करने की मांग की है.

Jr NTR की फिल्म को लेकर क्यों मचा है कोहराम?

साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और दिग्गज डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास की आने वाली तेलुगु फिल्म का अभी पहला पोस्टर ही सामने आया है, लेकिन इसने रिलीज से पहले ही एक बड़ा सियासी और धार्मिक बवंडर खड़ा कर दिया है. फिल्म में तमिलों के सबसे पूजनीय देवता, भगवान मुरुगन के इतिहास और उनकी उत्पत्ति को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगा है. यह विवाद अब इतना बढ़ चुका है कि तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी 'नाम तमिलर काची' के चीफ सीमन ने फिल्म को राज्य में बैन करने की खुली चेतावनी दे डाली है.

क्या है पूरा विवाद?

जूनियर एनटीआर की फिल्म के विवाद की जड़ वह पहला पोस्टर है, जिसे पिछले महीने प्रोड्यूसर नागा वामसी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इस पोस्टर में भगवान मुरुगन का पारंपरिक दिव्य भाला दिखाया गया था, जिस पर संस्कृत के श्लोक लिखे थे. लेकिन सबसे ज्यादा बवाल मचाया पोस्टर के साथ लिखे इस कैप्शन ने "उत्तर में जन्म, देश के दिल में निर्माण, दक्षिण में पूजा, अब... एक ऐसी कहानी जो पूरी दुनिया की होने वाली है."

इस लाइन के सामने आते ही तमिलनाडु में गुस्सा भड़क गया. तमिल इतिहास के जानकारों और लोगों का कहना है कि भगवान मुरुगन तमिल संस्कृति और पहचान के मूल देवता हैं. फिल्म में उनके जन्म को उत्तरी मैदानों में दिखाना ऐतिहासिक तथ्यों के साथ क्रिएटीविटी के नाम पर भद्दा मजाक है. भारी विरोध को देखते हुए मेकर्स ने तुरंत इस लाइन को हटाकर नया कैप्शन डाल दिया, लेकिन तब तक विवाद बढ़ चुका था.

NTK चीफ सीमन ने दी चेतावनी

मामले को गरमाता देख NTK प्रमुख सीमन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक बेहद कड़ा बयान जारी किया. उन्होंने मेकर्स को चेतावनी देते हुए लिखा, "यह बेहद चौंकाने वाला है कि आंध्र प्रदेश के इस प्रोडक्शन में हमारे तमिल देवता मुरुगा पेरुमन के इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. कला या क्रिएटीविटी की आड़ में ऐतिहासिक सच को बदलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर मेकर्स ने काल्पनिक कहानियां थोपना बंद नहीं किया, तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे."

सीमन ने आगे कहा, "अनादि काल से भगवान मुरुगन तमिल जाति, उनकी भाषा और संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं. तमिल ही मुरुगन हैं और मुरुगन ही तमिल हैं, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता."

फिल्म को रोकने की अपील

सीमन ने साफ कहा है कि अगर मेकर्स अपनी कहानी में सुधार नहीं करते हैं, तो तमिलनाडु सरकार, थिएटर मालिकों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस फिल्म का पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह फिल्म सिनेमाघरों में आती है, तो राज्य में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए इसके तमिल और तेलुगु दोनों वर्शन्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.