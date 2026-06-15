Peddi: 'क्रिएटिविटी का कत्ल कर दिया!' जान्हवी कपूर विवाद में बुच्ची बाबू के माफीनामे पर क्यों भड़के 'पेड्डी' लिरिसिस्ट?

Ram Charan और Janhvi Kapoor की फिल्म Peddi के विवाद पर अब गीतकार अनंत श्रीरान का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने बुच्ची बाबू सना के माफी मांगने पर असहमति जाहिर क है.

बु्च्ची बाबू के माफीनामे पर क्यों भड़के 'पेड्डी' लिरिसिस्ट?

Peddi Controversy: राम चरण (Ram Charan) और जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) स्टारर फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) एक तरफ जहां बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म में जान्हवी कपूर के किरदार को दिखाए जाने के तरीके पर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब इस बहस में मशहूर लिरिसिस्ट (गीतकार) अनंत श्रीराम भी कूद पड़े हैं. उन्होंने डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना के माफी मांगने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा, 'क्रिएटिविटी का कत्ल कर दिया.' आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है.

'क्रिएटिविटी का क्या मतलब रह जाएगा?'

रविवार 14 जून 2026 को 'पेड्डी' की सक्सेस मीट पार्टी के दौरान जब डायरेक्टर से उनकी माफी को लेकर सवाल पूछा गया, तो गीतकार अनंत श्रीराम उनके बचाव में उतर आए और अपनी एक अलग ही राय सबके सामने रखी. उन्होंने कहा, 'एक किरदार कैसे बर्ताव करता है, यह पूरी तरह डायरेक्टर की इमेजिनेशन होती है. आजकल यह सोच बढ़ती जा रही है कि जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं या जो पीएचडी और ग्रेजुएट्स हैं, बस वही सही हैं. सोशल मीडिया पर जो लोग चिल्ला-चिल्लाकर ट्रोलिंग करते हैं, सब उनकी बातों से अट्रैक्ट हो रहे हैं. अगर एक डायरेक्टर को इतनी भी आजादी नहीं मिलेगी कि उसका किरदार कैसा बर्ताव करे, तो फिर क्रिएटिविटी का क्या मतलब रह जाएगा?'

'हम कमर्शियल फिल्में बना ही नहीं पाएंगे'

उन्होंने आगे कहा, 'अगर आप बड़े-बड़े अंग्रेजी शब्द जैसे 'वाइटल अट्रैक्शन' या 'हॉर्मोनल रिएक्शंस' इस्तेमाल करते हैं, तो लोग उसे बहुत क्लासी और खूबसूरत बोलते हैं, लेकिन वहीं अगर गांव-कबीले का हीरो और भाषा में बोल दें कि, 'मैं तुम्हें छूना चाहता हूं', तो लोग उसे अश्लीलता कहने लगते हैं और आरोप लगाते हैं कि लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा है. यह क्रिएटिविटी का गला घोंटने जैसा है. बुच्ची बाबू ने बहुत शराफत दिखाते हुए और किसी का दिल न दुखाने के लिए माफी मांगी ली होगी, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, तो हम कमर्शियल फिल्में बना ही नहीं पाएंगे, फिर तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री फिल्में ही बनेंगी.'

क्या है पूरा विवाद?

दरअसल, राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर इस स्पोर्ट्स-एक्शन ड्रामा फिल्म 'पेड्डी' को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ दर्शकों ने मेकर्स पर आरोप लगाया था कि, उन्होंने जान्हवी कपूर के किरदार 'अचियम्मा' को जरूरत से ज्यादा बोल्ड और ऑब्जेक्टिफाई किया है. लोगों का कहना था कि कई सीन्स में कैमरा जान्हवी के बॉडी पार्ट्स पर फोकस करता है, जबकि हीरो उनकी खूबसूरती की बात कर रहा होता है. जिसे लेकर इंटरनेट पर विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते ये इतना बढ़ गया कि डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना को माफी मांगनी पड़ी.

क्यों भड़का था लोगों का गुस्सा?

डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना ने एक बयान जारी कर कहा था कि, वह दर्शकों की चिंताओं को समझते हैं और जिन सीन्स से लोगों को दिक्कत हुई है, उनमें बदलाव किए जाएंगे. दरअसल, विवाद की मेन वजह फिल्म का रोमांटिक ट्रैक है. कुछ दर्शकों का मानना है कि कई सीन्स में रोमांस और जबरदस्ती के बीच की लाइन को पार किया गया है. एक सीन में रान चरण का किरदार 'अचियम्मा' की मर्जी न होने के बावजूद उसके साथ रहने की जिद करता है. दूसरे सीन में जान्हवी की मर्जी के बिना किस कर लेता है और इन्हीं सीन्स पर इंटरनेट पर काफी गुस्सा देखा गया और ने इसे 'असॉल्ट' तक कह दिया. लोगों का कहना थ कि, जो हरकत फिल्म के विलेन करते हैं, उसे हीरो करे तो उसे रोमांस की तरह क्यों दिखाया गया?

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सुपरहिट

इन तमाम विवादों के बावजूद, 'पेड्डी' सिनेमाघरों में जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. राम चरण, जान्हवी कपूर, शिवा राजकुमार, दिव्येंदु और बोमन ईरानी जैसे सितारों से सजी इस फिल्म ने भारत में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…