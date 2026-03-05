तृषा कृष्णन संग विजय थलापति के देख क्यों भड़क उठे लोग? पत्नी संगीता संग तलाक की खबरों के बीच वायरल हुआ शॉकिंग Video

Vijay Thalapathy Video: साउथ सुपरस्टार विजय थलापति को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि, उनकी पत्नी संगीता सोरनलिंगम ने एक्टर से तलाक की मांग की है. इसी खबर के बीच एक्टर का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोग भड़के उठे हैं.

Vijay Thalapathy With Trisha Krishnan Video: साउथ सुपरस्टार विजय थलापत (Vijay Thalapathy) इन दिनों अपनी प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में छाए हुए हैं. कथित तौर पर हाल ही में उनकी पत्नी संगीता सोरनलिंगम ने तलाक की अर्जी डाली है, जिसे लेकर एक्टर एक बार फिर से लगातार चर्चा में बने हुए हैं. लेकिन अब विजय ने एक पब्लिक अपीयरेंस से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस क्लिप में एक्टर तलाक (Vijay Thalapathy Divorce) की खबरों के बीच खुलेआम एक्ट्रेस तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) के साथ नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर कुछ लोग भड़क उठे हैं.

Read more