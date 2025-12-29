South Actress Suicide: अपनी जान लेने पर क्यों मजबूर हुई साउथ एक्ट्रेस? सुसाइड नोट से खुला राज, मां-बाप पर लगाए गंभीर आरोप

South Actress Suicide: साउथ इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस नंदिनी सीएम ने आत्महत्या कर ली है. उन्होंने अपने बेंगलुरु स्थित आवास पर अपनी जान ली. एक्ट्रेस ने खुदकुशी से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें अपने मां-बाप पर गंभीर आरोप लगाए है.

South Tv Actress Nandini CM Committed Suicide: साउथ टीवी इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. मशहूर कन्नड़ टीवी एक्ट्रेस नंदिनी सीएम (Nandini CM) ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है. इस खबर ने न सिर्फ उनके फैंस को सदमे में डाल दिया है, बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा झटका है. उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात एक्ट्रेस के सुसाइड नोट में लिखे कारण है, जिसमें नंदिनी ने अपनी मौत के लिए किसी बाहरी शख्स को नहीं, बल्कि अपने ही माता-पिता को जिम्मेदार ठहराया है.

नंदिनी सीएम ने मां-बाप पर लगाए ये आरोप

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नंदिनी के आत्महत्या वाली जगह से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपने पैरेंट्स पर यह आरोप लगाया है कि, वो उन पर लगातार शादी के लिए दबाव बना रहे थे, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, क्योंकि वह अपनी मर्जी के बिना शादी नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया. हालांकि, नंदिनी सीएम की खुदकुशी के पीछे की वजह को लेकर पुलिस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन एक्ट्रेस के इस कदम से फैंस को तगड़ा झटका लगा है.

TRENDING NOW

View this post on Instagram A post shared by Kalaignar TV (@kalaignartvofficial)

आत्महत्या के बाद चर्चा में आया ये सीन

गौरतलब है कि, नंदिनी सीएम तमिल सीरियल 'गौरी' में लीड रोल निभा रही थीं. इसमें वह कनक और दुर्गा का डबल रोल करती थी. इस सीरियल में हाल ही में एक सीन किया गया था, जो उनकी आत्महत्या के बाद से चर्चा में बना हुआ है. दरअसल, कुछ समय पहले ही नंदिनी के इस शो में उनके एक किरदार ने जहर पीने वाला भी सीन किया था. जो अब चर्चा में आ गया है.

कौन थीं नंदिनी सीएम?

मालूम हो कि, नंदिनी सीएम कन्नडा और तमिल टीवी सीरियल्स की जानी-मानी एक्ट्रेस थीं. 26 साल की एक्ट्रेस जीवा हूवागिदे, संघर्ष और गौरी जैसे सीरियलों में काम कर चुकी थीं. नंदिनी ने साल 2019 में राजराजेश्वरी नगर में एक्टिंग की ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद उन्होंने टेलीविजन के कई शोज के बाद द्विभाषी सीरियल्स के जरिए दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई.

Read more