Video Viral: विजय थलापति को पत्नी संगीता ने की बदनाम करने की कोशिश? चुनावी माहौल में एक्टर के बयान ने मचाई सनसनी!

Vijay Thalapathy: अभिनेता से नेता बने विजय थलापति जहां एक तरफ पत्नी संग तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में हैं, वहीं दूसरी तरफ वो चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं. इसी बीच उनका एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि, चुनाव से पहले उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.

Vijay Thalapathy Viral Video: 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) पार्टी के चीफ विजय थलापति (Vijay Thalapathy) पिछले कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार चर्चा सुर्खियों में बने हुए हैं. एक तरफ एक्टर जहां अपनी पत्नी संगीता सोर्नलिंगम संग तलाक को लेकर टेंशन में हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने काम और राजनीति में डटे हुए हैं और चुनावी रैलियों में जोर-शोर से हिस्सा ले रहे हैं. इसी कड़ी में 8 अप्रैल 2026, बुधवार को उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान विजय ने पहली बार पत्नी संग तलाक के मामले प चुप्पी तोड़ी और उन लोगों पर निशाना साधा जो चुनाव से ठीक 30 दिन पहले उन्हें बदनाम करने के लिए यह सारा बवाल खड़ा कर रहे हैं. विजय थलापति के इस सनसनीखेज बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

'आप मुझे जनता से अलग नहीं कर सकते'

इंटरनेट पर वायरल हो रहा विजय थलापति का ये वीडियो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर की गई एक रैली के दौरान का है जिसमें उन्होंने कहा, 'मेरे आसपास के लोग कई सालों से इंतजार कर रहे थे और चुनाव से ठीक 30 दिन पहले उन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की. लेकिन उनकी ये चाल भी काम नहीं आई. आप मुझे कितनी भी मुश्किलों और दर्द से गुजारें, आप मुझे मेरी जनता से अलग नहीं कर सकते.'

तृष्णा संग जोड़ा जा रहा एक्टर का नाम

वहीं जैसे ही विजय थलापति का ये बयान सामने आया, लोगों ने इसे एक्ट्रेस तृषा कृष्णन से जोड़ना शुरू कर दिया, जिनके साथ विजय के अफेयर की चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं. एक वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मुझे तृषा से अलग नहीं कर सकते. अब इस बात का मतलब समझ आ रहा है.' वहीं एक नाराज फैन ने लिखा, 'अवैध अफेयर रखने के बाद अब वो मास स्पीच दे रहे हैं, क्या मजाक है.' वहीं विजय के कुछ फैंस एक्टर के बयान को उनकी पत्नी की तरफ इशारा भी समझ रहे हैं.

#ThalapathyVijay about his divorce issue: "The people around me waited for many years & tried to defame me 30 days before the elections. That didn't work too. No matter how many trials and pains you put me through, you can’t separate me from the people."pic.twitter.com/cZX4uq8tXJ — Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) April 8, 2026

संगीता ने पति विजय पर लगाए ये गंभीर आरोप

आपको बता दें कि, विजय थलापति की पत्नी संगीता सोर्नलिंगम ने फरवरी 2026 में तमिलनाडु के चेंगलपट्टू की फैमिली कोर्ट में विजय के खिलाफ तलाक की अर्जी दाखिल की थी. अपनी याचिका में उन्होंने एक्टर पर बेवफाई, मानसिक क्रूरता और एक एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर रखने जैसे गंभीर लगाते हुए कहा कि, उनका रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है. याचिका के साथ संगीता ने गुजारा भत्ता और रहने के लिए अधिकार की भी मांग की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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