South Scoop: Prabhas के साथ मिलकर हिंदुस्तान हिलाएंगे Ram Charan?

साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) देश के नंबर 1 पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं। बाहुबली की सुपर सक्सेस के बाद प्रभास की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस फिल्म के बाद सुपरस्टार प्रभास कई पैन इंडिया रिलीज फिल्मों को लेकर बिजी हैं। उनकी इन सभी फिल्मों को मेकर्स विशाल स्तर पर बना रहे हैं। साहो और बाहुबली के बाद सुपरस्टार प्रभास राधे श्याम, आदिपुरुष, सालार और प्रोजेक्ट के (दीपिका पादुकोण स्टारर नाग अश्विन की फिल्म) को लेकर बिजी हैं।

दूसरी तरफ टॉलीवुड के मेगा स्टार राम चरण (Ram Charan) भी इन दिनों बाहुबली निर्देशक एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की अपकमिंग फिल्म आरआरआर (RRR) को लेकर सुर्खियों में हैं। माना जा रहा है कि इस फिल्म की सफलता के बाद प्रभास की तरह सुपरस्टार राम चरण भी लीडिंग पैन इंडिया स्टार बनने वाले हैं। ऐसे में राम चरण की इस बड़ी सफलता को भुनाने के लिए निर्मताओं ने मेगा प्लान भी बनाना शुरू कर दिया है।

फिल्मी हलकों में चल रही अंदरखाने चल रही हलचल के मुताबिक फिल्म मेकर यूवी प्रोडक्शन सुपरस्टार प्रभास (Prabhas और राम चरण (Ram Charan) को एक साथ एक फिल्म में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि निर्माता कंपनी दोनों सितारों के साथ एक फिल्म की तैयारी में हैं। जिसे पैन इंडिया स्तर पर बनाने की तैयारी की जा रही है। अगर ये रिपोर्ट्स सही होती हैं और आगे चलकर साउथ सिनेमा के ये दोनों धुरंधर साथ जुड़ते हैं तो यकीनन ये जोड़ी देश भर के बॉक्स ऑफिस को हिलाने वाली है।

इन फिल्मों में बिजी हैं राम चरण

इस बीच राम चरण (Ram Charan) निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर के अलावा अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म आचार्य में भी बिजी हैं। इसके बाद राम चरण निर्देशक शंकर की साई-फाई फिल्म में भी नजर आएंगे। इस फिल्म में राम चरण के साथ लीड रोल में अदाकारा कियारा आडवाणी नजर आएंगी।