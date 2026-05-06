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जेल जाएंगे थलापति विजय? राजनीति में कदम रखते ही विवादों में घिरे एक्टर, मद्रास HC ने क्रिमिनल केस पर लिया संज्ञान

Thalapathy Vijay एक तरफ जहां चुनाव में अपनी जीत को लेकर चर्चा में हैं, वहीं दूसरी तरफ कथित इनकम टैक्स अनियमितताओं के मामले में FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर एक रिट याचिका दायर की गई है.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 6, 2026 11:33 PM IST
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राजनीति में कदम रखते ही विवादों में घिरे थलापति विजय

Thalapathy Vijay Tax Case: अभिनेता से नेता बने सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) एक तरफ जहां तमिलनाडु विधानसभा 2026 के चुनाव में मिली शानदार जीत का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक्टर अब एक कानूनी विवाद घिरते नजर आ रहे हैं. जीत के जश्न के बीच मद्रास हाई कोर्ट ने सी. जोसेफ विजय यानी थलापति विजय के खिलाफ दायर एक याचिका को रजिस्टर करने का आदेश दिया है. इस याचिका में उन पर अपनी कमाई छुपाने और बेहिसाब नकद लेने के आरोप में आयकर विभाग की कार्रवाई और आपराधिक मामला दर्ज (Thalapathy Vijay Tax Case) करने की मांग की गई है.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, एम. राजकुमार नाम के एक व्यक्ति ने कोर्ट में अर्जी दी है, जिसमें उन्होंने थलापति विजय (Vijay) पर आरोप लगाया है कि, विजय ने अपनी असली कमाई छिपाई है और उनके पास काला धन है. याचिका में मांग की गई है कि इनकम टैक्स विभाग पुराने छापों और सबूतों की जांच करे और विजय पर धोखाधड़ी और साजिश जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज हो. साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) से भी इसकी जांच कराने की मांग की गई है.

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फिल्म 'पुलि' से जुड़ा है ये मामला

याचिका में ये भी कहा गया है कि, फिल्म 'पुलि' के रिलीज होने के बाद आयकर विभाग ने 30 सितंबर 2015 को विजय के जुड़े परिसरों पर सर्च एंड सीजर की कार्रवाई की थी. इस दौरान कथित तौर पर ऐसे दस्तावेज मिले थे, जिनमें बेहिसाब नकद लेनदेन के हिंट मिले थे.

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कोर्ट ने क्या कहा?

वहीं जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो शुरुआत में हाई कोर्ट की रजिस्ट्री (जहां केस फाइल होते हैं) ने एक्टर के खिलाफ इस याचिका को रजिस्टर करने से मना कर दिया था. उनका कहना था कि यह याचिका कानूनी रूप से टिकने लायक नहीं है. लेकिन बाद में चीफ जस्टिस एस. ए. धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की बेंच ने रजिस्ट्री को फटकार लगाते हुए कहा कि वो खुद ये फैसला नहीं ले सकते कि कौन सा केस सुनवाई के लायक है और कौन सा नहीं. कोर्ट ने आदेस दिया कि याचिका को नंबर दिया जाए और इसे संबंधित जज के सामने पेश किया जाए. जज ही तय करेंगे कि ये केस आगे चलेगा या नहीं.

HC ने क्यों अपनाया सख्त रुख?

इस मामले में हाई कोर्ट ने हैरानी जतातई कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद रजिस्ट्री अभी भी अपनी मर्जी से याचिकाओं को नंबर देने से रोक रही है. कोर्ट ने साफ किया कि अगर कागज पूरे हैं, तो रजिस्ट्री को केस नंबर देना ही होगा. अब ये मामला कोर्ट की बेंच के सामने लिस्ट होगा, जहां इसकी मेरिट पर सुनवाई की जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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