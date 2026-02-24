ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • South Gossip
  • Yash की Toxic में इन 2 एक्टर्स की हुई धुआंधार एंट्री, 'करमाडी' और 'टोनी' मचाएंगे...

Yash की Toxic में इन 2 एक्टर्स की हुई धुआंधार एंट्री, 'करमाडी' और 'टोनी' मचाएंगे आतंक; कौन होगा असली विलेन?

Toxic Cast Update: यश की फिल्म टॉक्सिक रिलीज के लिए तैयार है और इस फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है. मेकर्स ने दो नए एक्टर्स का खुलासा कर दिया है, जो फिल्म में शानदार रोल निभाएंगे.

By: Kavita  |  Published: February 24, 2026 11:07 AM IST

Yash की Toxic में इन 2 एक्टर्स की हुई धुआंधार एंट्री, 'करमाडी' और 'टोनी' मचाएंगे आतंक; कौन होगा असली विलेन?

Toxic Cast Update: ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ से पैन इंडिया स्टार बने यश की अपकमिंग मूवी टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स रिलीज से पहले ही खूब लाइमलाइट बटोर रही है. फिल्म का अब तक सिर्फ टीजर आया है लेकिन फैंस इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, जिसका खुलासा मेकर्स की तरफ से हो चुका है. टीजर में यश के खूंखार अवतार ने हर किसी की आंखों को बड़ा करने का काम किया है और अब फिल्म में दो और नए एक्टर्स की एंट्री हो गई है. टॉक्सिक की कास्टिंग पर बड़ा अपडेट आया है. मेकर्स ने फिल्म के दो बडे़ एक्टर्स और उनके किरदार का ऐलान किया है, जिससे फिल्म की कास्टिंग काफी दमदार हो गई है.

Also Read
Dhurandhar 2 Vs Toxic: रणवीर सिंह की फिल्म के साथ क्लैश के बाद भी यश को होगा फायदा, जानें क्या है कारण?

टॉक्सिक में हुई इन दो एक्टर की एंट्री

यश की टॉक्सिक (Toxic) में अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर की एंट्री हो गई है. मेकर्स की तरफ से इन दोनों कलाकार के पोस्टर शेयर किए गए हैं, जिससे उनके किरदार के बारे में साफ पता चल रहा है. अक्षय ओबरॉय फिल्म में टोनी का रोल निभाते नजर आएंगे और सुदेव नायर को करमाडी का रोल दिया गया है, जिसे वह पूरी शिद्धत से निभाने वाले हैं. पोस्टर में मेकर्स ने इन दोनों एक्टर को काफी इंटेंस लुक दिया है. दोनों ही काफी डार्क, स्टाइलिश और एक्शन वर्ल्ड में धमाका करने वाले लग रहे हैं.

Also Read
'जनता को बेवकूफ समझते हैं...' Dhurandhar 2 vs Toxic की जंग में कूदा ये फिल्ममेकर, यश की फिल्म की उड़ाई धज्जियां

टॉक्सिक में एंट्री लेने वाले दो एक्टर के किरदार

अक्षय ओबरॉय के पोस्टर की बात करें तो वह टोनी के किरदार में साल 1950 की याद दिला रहे हैं. उनका लुक विंटेज कपड़े, लंबी मूंछे और लंबे-लंबे बाल से पूरा किया है. उनके कैरेक्टर में अलग ही अकड़ देखने के लिए मिलेगी, जिसकी झलक पोस्टर में दिख रही है. वह सिर्फ दिखने में शांत लग रहे हैं लेकिन असल में काफी हिंसक हो सकते हैं. दूसरी तरफ, सुदेव नायर हैं, जिन्हें काफी मजबूत दिखाने की कोशिश हुई है. हाथ में गन और मुंह में सिगरेट लिए हुए सुदेव करमाडी के रोल में जबरदस्त लग रहे हैं.

कब रिलीज होगी टॉक्सिक

बता दें कि यश की टॉक्सिक का टीजर रिलीज होते ही छा गया था और अब फैंस को पहले ट्रेलर और फिर फिल्म का इंतजार है. गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी ये फिल्म कन्नड़ और इंग्लिश में शूट की गई है, लेकिन फिल्म को हिंदी, तेलुगू, तमिल, मलयालम सहित कई भाषाओं में डब वर्जन में रिलीज की जाएगी. ये फिल्म सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज हो रही है और इसी दिन धुरंधर 2 भी आ रही है. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी टक्कर देखने के लिए मिलेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
यश की Toxic और KGF के म्यूजिक कंपोजर ने 2 बार की थी सुसाइड की कोशिश, बोले- 'मुझे ये जिंदगी...'

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Entertainment News South Gossip Toxic Yash