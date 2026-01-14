यश की 'टॉक्सिक' ने तोड़े नियम! CBFC को भनक तक नहीं और रिलीज कर दिया फिल्म विवादित टीजर? जानें क्या है पूरा मामला

ENG हिन्दी
सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक रिलीज होने से पहले ही कानूनी पचड़े में फंस चुकी है. इस मामले में एक और नया मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि सेंसर बोर्ड को इस फिल्म के टीजर की जानकारी ही नहीं दी गई थी.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 14, 2026 12:42 PM IST

सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' ने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर नहीं, बल्कि विवादों के बाजार में धमाका कर दिया है. 3 मिनट के टीजर में कुछ ऐसा दिखा कि मामला अब 'कर्नाटक स्टेट विमेन कमीशन' से होता हुआ CBFC (सेंसर बोर्ड) तक पहुंच गया है. लेकिन यहां एक ऐसा मामला फंसा है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. टीजर की शुरुआत एक कब्रिस्तान के सीन से होती है, जहां यश का किरदार 'राया' एक कार में एंट्री मारता है. विवाद की असली जड़ कार के भीतर का वो इंटिमेट सीन है, जिसमें यश ब्राजीलियाई एक्ट्रेस बीट्रीज टोफेनबैक के साथ नजर आ रहे हैं. सीन के दौरान कार का हिलना और फिर श्मशान में ब्लास्ट होना यह पूरा सीक्वेंस कई लोगों को रास नहीं आया.

सेंसर बोर्ड को नहीं दी गई जानकारी

आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने इसे 'अश्लील' करार देते हुए महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आयोग ने सेंसर बोर्ड से एक्शन लेने की मांग की. एक रिपोर्ट के अनुसार, जब यह मामला सेंसर बोर्ड के पास पहुंचा, तो एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. बोर्ड ने साफ कर दिया कि 'टॉक्सिक' के टीजर को उन्होंने सर्टिफिकेट दिया ही नहीं है. नियम क्या कहता है? दरअसल, भारत में सेंसर बोर्ड (CBFC) के नियम बहुत स्पष्ट हैं. अगर कोई टीजर या फिल्म का प्रोमो थिएटर में दिखाया जाना है या किसी दूसरी फिल्म के साथ अटैच होना है, तो उसे सेंसर सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है. लेकिन अगर मेकर्स अपना कंटेंट सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म या यूट्यूब पर रिलीज करते हैं, तो उन्हें बोर्ड से अनुमति लेने की कानूनी जरूरत नहीं होती.

'धुरंधर 2' से होगा सीधा मुकाबला

यश के मेकर्स ने भी यही रास्ता चुना. उन्होंने 3 मिनट का यह लंबा टीजर सीधे अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, जिससे वे सेंसर की कैंची से बच गए. विवादों के बावजूद, 'टॉक्सिक' को लेकर फैंस का पागलपन कम नहीं हुआ है. यह फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. खास बात यह है कि उसी दिन रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' भी रिलीज हो रही है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर साल का सबसे बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा.

फिल्म टॉक्सिक की शानदार कास्ट

डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने इस फिल्म के लिए एक ऐसी स्टार-कास्ट चुनी है जो एकदम शानदार है. फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मणी वसंत जैसे बड़े नाम नजर आएंगे. फिलहाल, मेकर्स ने इस पूरे विवाद पर चुप्पी साध रखी है. लेकिन 'सेंसर बोर्ड' के सर्टिफिकेट वाली बात ने यह साफ कर दिया है कि मेकर्स ओटीटी और डिजिटल नियमों का अपने तरीके से खूब इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

