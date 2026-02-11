ENG हिन्दी
यश की बढ़ीं मुसीबतें! एक बार फिर विवादों में फंसी 'Toxic', धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ का लगा इल्जाम

साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' एक बार फिर विवादों में फंस चुकी है. फिल्म को लेकर ईसाई समुदाय ने धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ का इल्जाम लगाया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला

By: Shreya Pandey  |  Published: February 11, 2026 9:03 PM IST

सुपरस्टार यश, जिन्होंने 'KGF' के जरिए पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई, इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'Toxic: A Fairy Tale for Grown-ups' को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन अफसोस कि यह सुर्खियां फिल्म की तारीफ के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े विवाद के लिए हैं. नए साल के मौके पर रिलीज हुए फिल्म के टीजर ने एक ऐसा विवाद खड़ा किया, जो अब थमने का नाम नहीं ले रही है. एक के बाद एक नए विवादों में यह फिल्म फंसती नजर आ रही है. आइए जानते हैं क्यों 'टॉक्सिक' विवादों में फंस गई है और क्या हैं वो आरोप जिन्होंने यश की मुसीबतें बढ़ा दी हैं.

ईसाई समुदाय का गुस्सा

'टॉक्सिक' के टीजर में दिखाए गए कुछ सीन को लेकर नेशनल क्रिश्चियन फेडरेशन (NCF) ने मोर्चा खोल दिया है. फेडरेशन ने फिल्म के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि इसमें ईसाई धर्म की मान्यताओं का मजाक उड़ाया गया है. फेडरेशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार का कहना है कि टीजर में 'सेंट माइकल द आर्कएंजल' को जिस तरह से पेश किया गया है, वह बेहद अपमानजनक है. उनके मुताबिक, एक अच्छी इमेज के साथ इस तरह की छेड़छाड़ ईसाइयों की आस्था को गहरी चोट पहुंचाती है.

शिकायत में कही गई ये बात

शिकायत में यह भी कहा गया है कि टीजर में एक तरफ एंजल्स को दिखाया गया है और दूसरी तरफ उन्हीं विजुअल्स के साथ अश्लील और आपत्तिजनक सीन जोड़े गए हैं. यह सीन ईसाई समुदाय के लिए स्वीकार्य नहीं है. NCF ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने कहा है कि यूट्यूब पर मौजूद टीजर से उन सभी सीन को तुरंत हटाया जाए जो धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं. वहीं फिल्म के मेकर्स और सुपरस्टार यश ईसाई समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें. संस्था ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, तो वे बड़े पैमाने पर लीगल एक्शन करेंगे.

बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला

विवादों के बीच फैंस को फिल्म की रिलीज का भी इंतजार है. 'टॉक्सिक' 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होने वाला है. बॉक्स ऑफिस पर यश की भिड़ंत बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह की अवेटेड फिल्म 'धुरंधर पार्ट 2' से होने वाली है. 2026 की यह सबसे बड़ी टक्कर मानी जा रही है. यश की फिल्मों का इंतजार हमेशा मास लेवल पर होता है, लेकिन धार्मिक विवाद किसी भी फिल्म के बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं. अब देखना यह है कि फिल्म के मेकर्स इस विवाद को शांति से सुलझाते हैं या फिर 'टॉक्सिक' रिलीज से पहले और गहरे संकट में फंस जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

