सोशल मीडिया पर लीक हुआ KGF 2 का नया पोस्टर, Yash के फैंस में मची खलबली

Yash starrer KGF 2 film new poster has leaked online: साउथ सुपरस्टार यश (Yash) की अपकमिंग फिल्म केजीएफ 2 (KGF 2) का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म पहले इसी महीने जुलाई में सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचने वाली थी। जिस पर कोरोना की दूसरी लहर ने ब्रेक लगा दिया। इसके बाद अभी कुछ दिनों पहले ही मेकर्स ने एक ऐलान कर बताया था कि फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान जल्दी ही किया जाएगा। अब फिल्म को लेकर इस नए अपडेट से पहले ही सोशल मीडिया पर सुपरस्टार यश का नया पोस्ट लीक हो गया है। जिसकी वजह से ट्विटर की दुनिया में हंगामा मच गया है।

कन्नड़ सुपरस्टार यश की इस अपकमिंग फिल्म के लीक हुए पोस्टर पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। जिसकी वजह से मिनटों में ही ये पोस्टर सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। कन्नड़ स्टार यश की इस अपकमिंग फिल्म का लीक हुआ पोस्ट आप यहां देख सकते हैं।

Also Read - Top 5 South Photos of the Week: Rashmika Mandanna की शॉर्ट ड्रेस में वायरल हुईं फोटोज, तो KGF 2 स्टार Yash ने खरीदा करोड़ों का नया बंगला

लोग कर रहे हैं तरह-तरह के कमेंट्स

यश स्टारर निर्देशक प्रशांत नील की फिल्म के इस पोस्टर पर लोग खूब कमेंट्स कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर भी लोग कयास लगाने लगे हैं। सामने आ रही जानकारियों की मानें तो सुपरस्टार यश की इस फिल्म के निर्माता फिल्म को सिंतबर महीने में ही रिलीज करने की तैयारी में है। यहां देखें ट्वीट्स-

जल्दी होने वाला है नई रिलीज डेट का ऐलान

अभी तक मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है। बावजूद इसके फिल्म की नई रिलीज डेट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि जल्दी फिल्म निर्माता यश, संजय दत्त और रवीना टंडन स्टारर इस मचअवेटेड फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दे।