KGF Chapter 2 Release Date: Yash ने आखिरकार कर दिया बड़ा ऐलान, इस दिन सिल्वर स्क्रीन पर धमाका करेगा 'रॉकी भाई' Yash's film KGF Chapter 2 Release Date Announced to be soon: साउथ सुपरस्टार यश ने अपनी अपकमिंग फिल्म केजीएफ 2 की रिलीज डेड का बड़ा ऐलान कर दिया है। अब ये फिल्म अगले साल 14 अप्रैल 2022 को ही रिलीज होगी।