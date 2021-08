Box Office CLASH: Yash की KGF 2 लाएगी सबसे बड़ा क्लैश? Aamir Khan और Allu Arjun की Pushpa को चुनौती देने के मूड में 'रॉकी भाई' !!

Yash’s KGF 2 Vs Allu Arjun’s Pushpa Vs Aamir Khan’s Laal Singh Chaddha Box Office CLASH: साउथ सुपरस्टार यश (Yash) की अपकमिंग फिल्म केजीएफ 2 (KGF 2) की रिलीज डेट को लेकर खबरों की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बॉलीवुड लाइफ ने एक्सक्लूसिवली आपको पहले बताया था कि ये कन्नड़ फिल्म स्टार यश की अपकमिंग फिल्म त्योहारी सीजन पर रिलीज होने की प्लानिंग कर रही है। जिसमें मेकर्स की सबसे पहली पसंद दिवाली 2021 है। Also Read - Top 5 South Gossips of the Week: Prabhas की धमक से कांपेंगे Mahesh Babu, Pawan-Rana तो Liger एक्ट्रेस के पापा ने ठोंकी Vijay Deverakonda की पीठ

यश स्टारर केजीएफ 2 फिल्म से जुड़े करीबी सूत्रों ने बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए बताया था कि ये फिल्म 9 सितंबर को नहीं बल्कि दिवाली जैसे बड़े त्योहारी मौके पर रिलीज करने की कोशिश में हैं। इसके बाद रिपोर्ट्स सामने आने लगीं कि मेकर्स दिवाली और क्रिसमस 2021 की तारीखों पर विचार कर रहे हैं।

इन रिपोर्ट्स के बीच ही बीते दिनों साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) ने अपनी पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म पुष्पा (Pushpa) की रिलीज डेट का बड़ा ऐलान कर दिया। अल्लू अर्जुन ने आमिर खान (Aamir Khan) की लाल सिंह चड्ढा (Laal Singh Chaddha) को चुनौती देते हुए अपनी मचअवेटेड पैन इंडिया रिलीज फिल्म पुष्पा की रिलीज डेट क्रिसमस 2021 घोषित कर दी। इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस पर इन दो सूरमाओं के भिड़ने की पुष्टि हो गई। अब अंदरखाने चल रही फिल्मी गपशप की मानें तो सुपरस्टार यश भी अपनी फिल्म केजीएफ 2 को क्रिसमस 2021 पर ही रिलीज करने की प्लानिंग में है।

अगर केजीएफ 2 के मेकर्स दिवाली का मौका छोड़कर क्रिसमस 2021 की रिलीज तारीख चुनते हैं तो ये एक जबरदस्त भिड़ंत होगी। इसी के साथ बॉक्स ऑफिस पर दो-दो पैन इंडिया रिलीज फिल्मों की टक्कर दर्शकों के देखने के लिए मिलने वाली है। जिसके साथ बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान भी पूरा दमखदम दिखाते हुए उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि सुपरस्टार यश के लिए अपनी फिल्म केजीएफ 2 को इस मौके पर रिलीज करना सही कदम होगा। या फिर ये उनके लिए एक रिस्की फैसला होने वाला है। अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं।