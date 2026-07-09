Jana Nayagan की रिलीज डेट पर लगी मुहर, इस दिन थिएटर्स में धमाल मचाएगी Thalapathy Vijay की फिल्म; जानें डेट

Jana Nayagan Release Date: थलापति विजय की मच अवेटेड फिल्म 'जन नायगन' के रिलीज डेट पर आखिरकार 7 महीने बाद मुहर लग ही गई. विदेशी डिस्ट्रीब्यूटर यॉर्क सिनेमा ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान भी कर दिया है.

'जन नायगन' की रिलीज डेट पर लगी मुहर!

Jana Nayagan Release Date Confirmed: साउथ सुपरस्टार थलपति विजय (Thalapathy Vijay) पिछले काफी समय से अपनी मच अवेटेड फिल्म 'जन नायगन' (Jana Nayagan) की रिलीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे. हालांकि, अब एक्टर की ये टेंशन खत्म हो चुकी है और उनके साथ-साथ थलापति के फैंस के लिए भी खुशखबरी आई है, जिसने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है. पिछले करीब 7 महीनों से सस्पेंस के साए में रही विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायगन' (Jana Nayagan) की रिलीज को लेकर आखिरकार एक बहुत बड़ा हिंट मिल गया है. मेकर्स भले ही अभी मुंह बंद रखे हुए हैं, लेकिन सात समंदर पार से आई एक खबर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है. दावा किया जा रहा है कि विजय की यह आखिरी फिल्म इसी महीने सिनेमाघरों (Jana Nayagan Release Date Confirmed) में गदर मचाने आ रही है.

विदेशी डिस्ट्रीब्यूटर ने खोला राज, बताई रिलीज डेट!

'जन नायगन' (Jana Nayagan Release Date) के मेकर्स ने भले ही अभी तक ऑफिशियल रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कनाडा के एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर 'यॉर्क सिनेमाज' (York Cinemas) ने सोशल मीडिया पर थलापति विजय की फिल्म से जुड़ा कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया, जिससे फैंस झूम उठे हैं. यॉर्क सिनेमाज ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'फाइनली! हमारे अपने थलपति विजय #JanaNayagan के साथ बड़े पर्दे पर आग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. कनाडा में यॉर्क सिनेमाज इसे रिलीज कर रहा है. 24 जुलाई से स्क्रीन पर धमाका होने जा रहा है.' इस खबर के आते ही फैंस खुशी से झूम उठे हैं. भले ही प्रोडक्शन हाउस इस पर चुप है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के इस पोस्ट को अब तक का सबसे पक्का सबूत माना जा रहा है कि फिल्म इसी महीने थिएटर्स में आ रही है.

? Finally! Our Own Thalapathy Vijay is ready to set the big screen on fire with #JanaNayagan? ?? Canada Release by York Cinemas

? Igniting screens from July 24. Get ready for the ultimate theatrical celebration.

Stay tuned for tickets ?#thalapathyvijay #yorkcinemas pic.twitter.com/CcyiZAZqUp — York Cinemas (@yorkcinemas) July 8, 2026

6 महीने की देरी और नकली सेंसर सर्टिफिकेट का ड्रामा

आपको बता दें कि, थलापति विजय की यह फिल्म पहले इसी साल पोंगल के मौके पर यानी 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से इसे टालना पड़ा था. खबरों की मानें तो मेकर्स ने अब सेंसर बोर्ड (CBFC) के सुझाए बदलावों को फिल्म में शामिल कर लिया है और सर्टिफिकेट मिलने का काम आखिरी स्टेज पर है. हालांकि, बीच में तो हद तब हो गई जब इंटरनेट पर एक नकली सेंसर सर्टिफिकेट वायरल हो गया, जिसमें दावा किया गया कि फिल्म को 'A' सर्टिफिकेट मिला है. हालांकि, बाद में साफ हुआ कि वह पूरी तरह फेक था. अब जब ऑफिशियल काम पूरा होने वाला है और विदेशी डिस्ट्रीब्यूटर ने डेट भी बता दी है, तो फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं.

एच विनोथ (H. Vinoth) के डायरेक्शन में बनी 'जन नायगन' इस समय तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्म बन चुकी है. अब फैंस को बस इस बात का इंतजार है कि कब मेकर्स खुद आकर इस 24 जुलाई की तारीख पर अपनी ऑफिशियल मुहर लगाते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…