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अदिति राव हैदरी ने कान्स 2026 में गिराई हुस्न की बिजली, एक्ट्रेस के बोल्ड लुक पर फिदा हुई दुनिया

कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर अदिति राव हैदरी का बोल्ड फैशन सेंस देखकर हर कोई दंग रह गया. 'बिब्बोजान' ने नियॉन मेटैलिक ग्रीन गाउन पहनकर और सिल्क साड़ी में अपना जलवा बिखेरा है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 17, 2026 1:25 PM IST
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अदिति राव हैदरी का कान्स लुक

बॉलीवुड की रॉयल ब्यूटी और संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी' में 'बिब्बोजान' बनकर सबका दिल जीतने वाली एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी इन दिनों फ्रांस के कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं. रेड कार्पेट पर उनका फैशन एक्सपेरिमेंट इस समय इंटरनेट पर टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है. वैसे तो अदिति अपने एथनिक और ट्रेडिशनल लुक्स के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार कान्स के मंच पर उन्होंने ऐसा बोल्ड और मॉडर्न अवतार दिखाया कि देखने वालों की निगाहें उन पर ही टिक गईं.

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गाउन में गिराई हुस्न की बिजली

कान्स 2026 के रेड कार्पेट पर वॉक करने के लिए अदिति राव हैदरी ने मशहूर फैशन डिजाइनर टोनी वार्ड कूट्योर के स्प्रिंग/समर 2025 कलेक्शन से एक बेहद ही खूबसूरत नियॉन मेटैलिक ग्रीन गाउन चुना. इस वन-शोल्डर गाउन का ऊपरी हिस्सा काफी बारीक और यूनिक डिजाइन से तैयार किया गया था, जो अदिति को एक बोल्ड और सुपर स्टाइलिश लुक दे रहा था. गाउन की मेटैलिक फिनिशिंग ऐसी थी कि फ्लैशलाइट्स पड़ते ही अदिति रेड कार्पेट पर सबसे अलग और चमकदार नजर आ रही थीं.अदिति ने बाद में इंस्टाग्राम पर अपने इस गॉर्जियस लुक का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसे देखते ही फैंस क्रेजी हो गए और लाइक्स-कमेंट्स की बरसात कर दी.

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डायमंड हार से पूरा किया लुक

अदिति अच्छी तरह जानती हैं कि फैशन का बैलेंस कैसे बनाना है. चूंकि उनका गाउन काफी वाइब्रेंट और हैवी मेटैलिक लुक वाला था, इसलिए उन्होंने अपनी स्टाइलिंग और ज्वेलरी को बिल्कुल सिंपल रखा. अदिति ने इस गाउन के साथ सिर्फ एक खूबसूरत हीरे का नेकलेस पहना. मेकअप की बात करें तो उन्होंने बिल्कुल मिनिमल मेकअप चुना, जिससे उनके आउटफिट का ब्राइट रंग और उसकी डिजाइन ही सबसे ज्यादा हाइलाइट हो रही थी. फ्रेंच रिवेरा से अपनी खूबसूरत तस्वीरों का एक मोंटाज वीडियो शेयर करते हुए अदिति ने कैप्शन में लिखा— "हम इसके हकदार हैं! कान्स वाला मूड."

रॉयल साड़ी लुक से भी जीता फैंस का दिल

इस वेस्टर्न गाउन से पहले अदिति ने कान्स से अपना एक और बेहद क्लासी और रॉयल लुक शेयर किया था, जिसे देखकर फैंस को दोबारा 'बिब्बोजान' की याद आ गई. अदिति ने ‘जेड बाय मोनिका एंड करिश्मा’ द्वारा डिजाइन की गई आइवरी और गोल्ड कलर की एक शानदार शैम्पेन सिल्क टिश्यू साड़ी पहनी थी. इस साड़ी की सबसे खास बात यह थी कि इसमें चार अलग-अलग प्रिंट्स का कॉम्बिनेशन था, जिन्हें पुरानी ब्लॉक-प्रिंटिंग डिजाइनों से लिया गया था. इस रॉयल एथनिक लुक ने भी सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही बटोरी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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