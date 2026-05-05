ईशा अंबानी ने सोने की साड़ी में रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा, डायमंड ब्लाउज साथ मैंगो बैग किया कैरी

मेट गाला 2026 में ईशा अंबानी ने 200 करोड़ के डायमंड ब्लाउज और असली सोने की साड़ी पहनकर इतिहास रच दिया. ईशा ने अपने हाथ में एक मैंगो बैग कैरी किया था, जो उनके लुक को और भी परफेक्ट लुक दे रहा है.

मेट गाला में ईशा अंबानी का जलवा

न्यूयॉर्क के रेड कार्पेट पर जब ईशा अंबानी ने कदम रखा, तो दुनिया दंग रह गई. फैशन के सबसे बड़े मंच 'मेट गाला 2026' में ईशा ने असली सोने के धागे, निजाम काल के ऐतिहासिक हीरे और हाथ में थामे एक सुनहरे आम के साथ ईशा शिरकत की, जिसे देख लोगों की नजरें थम गईं. सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट अनायता श्रॉफ अदजानिया के क्रिएटिव डायरेक्शन में तैयार ईशा का यह लुक गार्डन ऑफ टाइम थीम के लिए एकदम परफेक्ट था.

1200 घंटों की मेहनत

फेमस डिजाइनर गौरव गुप्ता द्वारा तैयार की गई ईशा अंबानी की साड़ी कोई साधारण साड़ी नहीं थी. इसे असली सोने के धागों से बुना गया था. कारीगरों ने इस साड़ी पर पिछवाई पेंटिंग से प्रेरित डिजाइन उकेरे थे. साड़ी को स्कल्पचरल ड्रेप और एक लंबी गोल्डन ट्रेल के साथ मॉडर्न टच दिया गया था. इस मास्टरपीस को तैयार करने में 50 कारीगरों ने करीब 1200 घंटे लगाए थे.

200 करोड़ का ब्लाउज

लुक का सबसे बड़ा आकर्षण ईशा का ब्लाउज था. यह ब्लाउज नीता अंबानी के पर्सनल ज्वेलरी कलेक्शन से बनाया गया था. इसमें निजाम कलेक्शन की ऐतिहासिक सरपेच और 200 ओल्ड-कट माइन डायमंड्स जड़े थे. करीब 1800+ कैरेट के इस ब्लाउज की कीमत 200 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसे बनाने में 2000 घंटों की कड़ी मेहनत लगी है.

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हाथ में कैरी किया मैंगो बैग

ईशा ने लग्जरी हैंडबैग के बजाय हाथ में एक सुनहरा आम पकड़ा हुआ था. यह कोई असली फल नहीं था. यह मशहूर कलाकार सुबोध गुप्ता द्वारा बनाया गया एक आर्ट-पीस था. वहीं, उनके बालों में सजा 150 घंटों में तैयार हुआ गजरा भी असली फूलों का नहीं, बल्कि पेपर, कॉपर और ब्रास से बना एक आर्टवर्क था, जिसे कलाकार सौरभ गुप्ता ने डिजाइन किया था. ईशा ने बालों को हाफ बन में बांधकर वैवी टच दिया और फिर फ्लोर तक टच होते गजरे को लगाया, जिसे वह कभी अपने हाथ में लपेटे भी नजर आई.

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मां के गहने पहन दिखीं ईशा

गले में 250 कैरेट से ज्यादा के ओल्ड माइन-कट डायमंड नेकलेस और कानों में वर्टिकल फ्लोरल इयररिंग्स ईशा के लुक में चार चांद लगा रहे थे. कांतिलाल छोटालाल ज्वेलर्स द्वारा तैयार इन गहनों के साथ ईशा किसी भारतीय राजकुमारी से कम नहीं लग रही थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.