Eid al-Adha 2021: किसी शायर की गजल बनकर ईद का जश्न मनाती दिखीं टीवी की ये हसीनाएं, आप भी ले सकते हैं टिप्स

Eid al-Adha 2021: Hina Khan, Pavitra Rishta's Ankita Lokhande to Barrister Babu star Anchal Sahu's Eid look will make your day: आज देशभर में पूरी धूमधाम से ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। ईद उल-अजहा का त्योहार इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है जिसे आम लोग बकरीद भी कहते हैं। कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए लोग ईद का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में भला टीवी सितारे कैसे पीछे रह सकते हैं। टीवी की अदाकाराएं भी बड़े ही ग्लैमरस अंदाज में ईद का त्योहार मना रही हैं। टीवी अदाकाराओं का देसी अंदाज सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप अपने लुक को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप टीवी की इन हसीनाओं के टिप्स ले सकती हैं। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको ईद को स्पेशल बनाने के लिए कुछ खास लुक्स दिखाने जा रहे हैं।

हिना खान (Hina Khan)

अपने पिता के जाने के बाद हिना खान पहली बार ईद मना रही हैं। अपनी फीकी ईद में रंग भरने के लिए हिना खान ने डार्क रेड कलर का आउटफिट कैरी किया है। मेकअप के नाम पर हिना खान ने आंखों में काजल और होठों पर रेड लिप कलर लगाया है। इस सादगी भरे लुक में हिना खान बहुत खूबसूरत लग रही हैं।

View this post on Instagram A post shared by HK (@realhinakhan)

आमना शरीफ (Aamna Sharif)

टीवी की कोमोलिका आमना शरीफ ने भी ईद के लिए खासा तैयारियां की हैं। आमना शरीफ ईद के दिन खूबसूरत लिबास में नजर आईं। अपने लुक पर चार चांद लगाने के लिए आमना शरीफ ने मैचिंग ज्वैलरी कैरी की है।

View this post on Instagram A post shared by aamna sharif (@aamnasharifofficial)

अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande)

सीरियल पवित्र रिश्ता स्टार अंकिता लोखंडे भी आज ईद का जश्न मना रही हैं। कुछ समय पहले ही अंकिता लोखंडे ने अपनी एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में अंकिता लोखंडे सिर पर दुपट्टा ओढ़े नजर आ रही हैं। तस्वीर में अंकिता लोखंडे का नया हेयरकट साफ नजर आ रहा है।

View this post on Instagram A post shared by Ankita Lokhande (@lokhandeankita)

अंचल साहू (Anchal Sahu)

ईद के मौके पर सीरियल बैरिस्टर बाबू में बोंदिता का किरदार निभा रही अंचल साहू की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में अंचल साहू अनारकली सूट में नजर आ रही है। अपने लुक पर चार चांद लगाने के लिए अंचल साहू ने मैचिंग ज्वैलरी कैरी की है। अंचल साहू के माथे पर लगा मांगटीका कमाल लग रहा है।

View this post on Instagram A post shared by Anchal Sahu Official (@anchalsahu339)

अदा खान (Adaa Khan)

टीवी की नागिन अदा खान बड़े ही सादगी के साथ ईद मना रही हैं। तस्वीर में अदा खान व्हाइट कलर के खूबसूरत सूट में शरमाती नजर आ रही हैं। इस सूट में अदा खान व्हाइट कलर के इयर रिंग्स पहनकर पोज दे रही हैं।