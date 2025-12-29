Naagin 7: ड्रैगन बन आतंक कटेगी ये एक्ट्रेस, नागिन Priyanka Chahar से करेगी महायुद्ध; Namik Paul की निकलेगी Ex गर्लफ्रेंड

Naagin 7 New Update: टीवी सीरियल नागिन 7 से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है. इस शो में एक और एक्ट्रेस की एंट्री होने वाली है. अब तक शो की खलनायिका का खुलासा मेकर्स ने नहीं किया है, लेकिन फैंस के बीच एक रिपोर्ट आ गई है.

Naagin 7 Update: एकता कपूर का मोस्ट अवेटेड सीरियल नागिन 7 फाइनली ऑन एयर को गया है. 27 दिसंबर को नागिन 7 का पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ, जिसमें प्रियंका चाहत चौधरी, ईशा सिंह और नामक पॉल ने फैंस का दिल जीत लिया. इनके साथ ही तेजस्वी प्रकाश और कारण कुंद्रा को देखकर फैंस खुश हो गए थे. मेकर्स ने अब तक नागिन के विलेन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन फैंस ने सामने अब उस एक्ट्रेस का नाम आ गया है, जो सीरियल में नागिन बनी प्रियंका चाहर चौधरी से युद्ध करती नजर आएगी. आइए आपके सामने उस एक्ट्रेस का नाम बताते हैं.

नागिन 7 में होंगी इस एक्ट्रेस की एंट्री, बनेगी खलनायिका

नागिन 7 (Naagin 7) में प्रियंका चाहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary), नमिक पॉल और ईशा सिंह के अलावा और एक एक्ट्रेस अहम रोल निभाने वाली है, जो कहानी को पूरा घूमकर रख देगी. शो में टीवी की एक हिट एक्ट्रेस की एंट्री होने वाली है, जो खलनायिका का रोल निभाने वाली है और ये कोई और नहीं बल्कि कनिका मान हैं. जी हां, कनिका मान नागिन 7 में विलेन का रोल निभाने वाली हैं और इस बात का खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है. ईटाइम्स की एक रिपोर्ट में कनिका मान के कैरेक्टर का खुलासा किया गया है. दावा किया गया है कि कनिका मान विलेन बनेंगी, जो नागिन बनी प्रियंका से महायुद्ध करेंगी. कनिका को पहचान को अब तक मेकर्स ने एक प्लानिंग के तहत सीक्रेट रखी है. मेकर्स फैंस के बीच विलेन को लेकर एक्साइटमेंट बनाए रखना चाहते हैं. कनिका पहले को एक पॉजिटिव रोल में दिखेंगी और दूर वह अपनी चाल चलेंगी. वह शो में नमिक पॉल की एक्स गर्लफ्रेंड के रूप में दिखेंगी.

TRENDING NOW

कैसे थे नागिन 7 के पहले 2 एपिसोड

नागिन 7 के दो एपिसोड ऑन एयर हो चुके हैं और उनमें कई चीज फैंस को पसंद आई. हर किसी को एकता कपूर से जो उम्मीद थी उस पर वो खरी उतरती हुई नजर आ रही है. सोशल मीडिया पर नागिन 7 को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. प्रियंका चाहर चौधरी नागरानी होंगी. ये बात पहले एपिसोड में रिवील कर दी है लेकिन फैंस का ध्यान ईशा सिंह ने खींचा है. फैंस को इस शो में ईशा सिंह ज्यादा पसंद आई हैं. सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि ईशा के आगे प्रियंका का चार्म कमजोर रहा है. इस वजह से शो में ईशा को नागरानी का रोल ऑफ करना चाहिए था. इस शो में एलिस कौशिक भी हैं. अब देखना होगा कि एलिस कब तक शो में जनर आती हैं. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more