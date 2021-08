​Bade Achhe Lagte Hain 2: Rahul Vaidya reacts to the promo of wife Disha Parmar and Nakuul Mehta's Show: सोनी टीवी का सुपरहिट सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ (Bade Acche Lagte Hain 2) के फर्स्ट प्रोमो ने फैंस के दिलों की धड़कने बढ़ा दी है। इस प्रोमो में दिशा परमार (Disha Parmar) और नकुल मेहता (Nakuul Mehta) प्रिया और राम के गेटअप में नजर आ रहे हैं। 10 साल बाद एक बार फिर से राम और प्रिया का एक नया सफर शुरू होने जा रहा है। नए राम और प्रिया को देखकर फैंस खुशी के मारे झूमते नजर आ रहे हैं। फैंस ही नहीं बल्कि टीवी सितारे भी सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ को लेकर बहुत उत्साहित है। बीते दिन से ही टीवी सितारे सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ के बारे में बात कर रहे हैं। Also Read - Bade Achhe Lagte Hain 2: Disha Parmar-Nakuul Mehta के शो एंट्री मारेगी ये हसीना, Jalebi में कर चुकी है काम

वहीं सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ के प्रोमो में दिशा परमार को देखकर तो उनके पति राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) तो अपने होश ही खो बैठे हैं। राहुल वैद्य दिशा परमार से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहे हैं। इस बात का खुलासा खुद राहुल वैद्य ने ही किया है। कुछ समय पहले ही अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर राहुल वैद्य ने दिशा परमार के शो का प्रोमो शेयर किया है।

सीरियल 'बड़े अच्छे लगते हैं 2' के प्रोमो को शेयर करते हुए राहुल वैद्य ने लिखा, 'मैं इस वीडियो को हजार बाद देख चुका हूं। इतनी बार देखने को बाद भी इस प्रोमो की खूबसूरती कम होने का नाम नहीं ले रही है। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक दिशा परमार...।'

देखें सीरियल 'बड़े अच्छे लगते हैं 2' का प्रोमो-

लगता है कि सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ की प्रिया ने भी राहुल वैद्य का दिल चुरा लिया है। तभी तो राहुल वैद्य चाहकर भी सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ के प्रोमो को भुला नहीं पा रहे हैं। राहुल वैद्य के अलावा और भी बहुत से टीवी सितारों ने सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ के प्रोमो की तारीफ की है। इस लिस्ट में दृष्टि धामी, रुसलान मुमताज, गौतम रोड़े और रित्विक धनजानी का नाम भी शामिल है।

देखें राहुल वैद्य और बाकी सितारों का रिएक्शन-

गौरतलब है कि सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ के जरिए दिशा परमार और नकुल मेहता की जोड़ी 8 साल बाद छोटे पर्दे पर लौटेगी। इससे पहले दिशा परमार और नकुल मेहता इससे पहले सीरियल प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा में साथ काम कर चुके हैं। अब तो बस फैंस सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ के टीवी पर आने का इंतजार कर रहे हैं।