Yeh Rishta Kya Kehlata Hai में होगी आरोही की मौत? लीप से पहले TRP बढ़ाने के लिए मेकर्स ने की है तगड़ी प्लानिंग Arohi To Die Soon In Yeh Rishta Kya Kehlata Hai In Show: स्टारप्लस के शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में जल्द ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। दरअसल रिपोर्ट्स की मानें तो शो में आरोही के किरदार का एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें आरोही की मौत हो जाएगी।