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YRKKH Twist: मायरा और मुक्ति के झगड़े से टूटी अभिरा, क्या अरमान बचा पाएगा घर की शांति?

YRKKH Twist: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में इन दिनों मायरा और मुक्ति की लगातार लड़ाइयों से अभिरा की बिगड़ती तबीयत देख अरमान गुस्से में आ गया है. बेटियों के ड्रामे से परेशान होकर अरमान ने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली है. 

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By: Shreya Pandey | Published: July 27, 2026 8:48 AM IST
YRKKH Twist: मायरा और मुक्ति के झगड़े से टूटी अभिरा, क्या अरमान बचा पाएगा घर की शांति?

मायरा और मुक्ति के झगड़े से टूटीं अभिरा

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में फिलहाल अरमान और अभिरा की जिंदगी में खुशियों से ज्यादा जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा है, और इस बार वजह उनकी अपनी ही बेटियां हैं. घर में चारों तरफ मचे इस बवाल के बीच अभिरा की हालत खराब है, जिसे देखकर अरमान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. घर का माहौल तब और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है जब अरमान और अभिरा की दोनों बेटियां, मायरा और मुक्ति, हर छोटी-बड़ी बात पर आपस में भिड़ती रहती हैं. मायरा और मुक्ति का यह नॉन-स्टॉप झगड़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. अभिरा दिन-रात घर के बाकी मामलों को सुलझाने के साथ-साथ इन दोनों को संभालने में लगी रहती है, जिसके चक्कर में वह खुद की सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रख पाती है.

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अरमान सिखाएगा बेटियों को सबक

अपनी पत्नी अभिरा को इस तरह हर वक्त तनाव में और खुद को नजरअंदाज करते देख अरमान से रहा नहीं जाता. वह गुस्से में आकर मायरा को कड़ी चेतावनी देता है और साफ कह देता है कि या तो वह मुक्ति के साथ अपने सारे झगड़े खत्म करे, या फिर स्कॉलरशिप कॉम्पिटिशन से अपना नाम वापस ले ले. अरमान की यह सख्त बात सुनकर मायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है. अरमान बहुत ही दो-टूक शब्दों में मायरा से कहता है कि अभिरा उसकी पत्नी है और वह किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को बच्चों की इन फालतू लड़ाइयों की वजह से और ज्यादा परेशान नहीं होने दे सकता है.

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काजल को अभिरा ने सिखाया सही सबक

दूसरी तरफ, अभिरा घर के बाकी मामलों को भी हैंडल कर रही है. हाल ही में उसने दिशा, मनीषा और काजल के बीच चल रहे एक अजीब मामले को बहुत ही समझदारी से सुलझाया. अभिरा ने उन सबको यह अहसास कराया कि बच्चे का रंग गोरा है या सांवला, इन सब फालतू बातों से ज्यादा जरूरी बच्चे की सेहत और सलामती होती है.

लेकिन अरमान और अभिरा रंगे हाथों मायरा और मुक्ति को पकड़ लेते हैं, जो घरवालों के सामने तो ऐसा नाटक करती हैं जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो, लेकिन पीठ पीछे उनकी नौटंकी वैसी की वैसी ही जारी रहती है. बच्चों के इस झूठे रवैये से परेशान होकर अब अरमान और अभिरा ने मिलकर इन दोनों बहनों को एक कड़ा सबक सिखाने का पक्का फैसला कर लिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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