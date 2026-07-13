YRKKH Twist: अभिरा को मिली जान से मारने की धमकी, पोद्दार हाउस में मचा हड़कंप, कौन है अभिरा का असली दुश्मन?

YRKKH Twist: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अभिरा ने पोद्दार फर्म की कमान संभाल ली है, जिससे संजय तिलमिला उठा है. इसी बीच अभिरा को जान से मारने की धमकी मिली है.

अभिरा को मिली धमकी

स्टार प्लस के ब्लॉकबस्टर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में इन दिनों हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. कहानी में एक बड़ा यू-टर्न आ चुका है. काफी आना-कानी के बाद आखिरकार अभिरा पोद्दार फर्म को संभालने के लिए तैयार हो गई है. अभिरा के इस फैसले से घर के बाकी लोग तो बेहद खुश हैं, लेकिन फूफा जी यानी संजय के सीने पर सांप लोट गया है. संजय किसी भी कीमत पर अभिरा को इस गद्दी पर बैठते हुए नहीं देख सकता.

संजय का ओपन चैलेंज

बोर्ड मीटिंग के दौरान संजय के पैरों तले जमीन तब खिसक जाती है, जब अभिरा अपनी सूझबूझ से मल्होत्रा का हाथ से निकला हुआ केस वापस कंपनी के खाते में ले आती है. पूरी मीटिंग में अभिरा की वाहवाही होती है, जो संजय बर्दाश्त नहीं कर पाता. वो सबके सामने अभिरा की इस कामयाबी को मानने से इनकार कर देता है और उसे एक खुली चुनौती देता है. संजय कहता है कि अगर अभिरा में दम है, तो वो कोई केस बिना किसी की मदद के अपने दम पर जीतकर दिखाए, तभी वो उसे एक काबिल वकील मानेगा. अभिरा ने बिना डरे संजय का यह चैलेंज कुबूल कर लिया. हमेशा की तरह इस बार भी अरमान अपनी पत्नी अभिरा की ढाल बनकर उसके साथ खड़ा नजर आया. लेकिन संजय इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, उसने अभिरा का रास्ता रोकने का पूरा प्लान बना लिया है.

पार्सल और खौफनाक चेतावनी!

अभिरा, अरमान के साथ मिलकर अपने नए केस की तैयारियों में जुट ही रही होती है कि तभी कहानी में एक खौफनाक मोड़ आता है. माधव घर पर एक अनजान पार्सल लेकर आता है जो अभिरा के नाम होता है. जैसे ही अभिरा उस पार्सल को खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं. डिब्बे के अंदर एक जलता हुआ कागज होता है, जिस पर खून जमा देने वाली धमकी लिखी होती है "अगर जिंदा रहना चाहती हो, तो इस केस से अपने कदम पीछे हटा लो"

क्या झुक जाएगी अभिरा?

इस खतरनाक धमकी को देखते ही पूरे परिवार में डर का माहौल बन जाता है. मां विद्या बुरी तरह घबरा जाती है और वो अभिरा का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोक देती है. विद्या साफ लफ्जों में कहती है कि उसे केस से ज्यादा अभिरा की जान की परवाह है, इसलिए वो ये केस छोड़ दे. लेकिन अभिरा विद्या के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और साफ कह देती है कि वो किसी भी धमकी के आगे घुटने नहीं टेकेगी. वो गरजते हुए कहती है "कोई भी खतरा अभिरा शर्मा को सच की लड़ाई लड़ने से नहीं रोक सकता." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.