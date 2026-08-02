रातोंरात बदली TV एक्ट्रेस की जिंदगी! पति के जुल्मों के खिलाफ थाने पहुंचीं Aditi Sharma, ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप

Aditi Sharma: टीवी एक्ट्रेस अदिति शर्मा ने पति अभिनीत विद्यानंद कौशिक, सास और ननद के खिलाफ घरेलू हिंसा, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है.

अदिति शर्मा ने पति और ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप

Actress Aditi Sharma Files Domestic Violence Complaint: टीवी सीरियल 'अप्पलेना-सपनों की ऊंची उड़ान', 'रब से है दुआ' और 'कलीरे' जैसे पॉपुलर शोज से घर-घर में पहचान बना चुकीं एक्ट्रेस अदिति शर्मा (Aditi Sharma) अब अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं. एक्ट्रेस ने अपने पति और उनके परिवारवालों के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है. इस शिकायत के आधार पर मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. मालूम हो कि, यह FIR 31 जुलाई 2026 को अदिति के पति अभिनीत विद्यानंद कौशिक, उनकी मां उर्मिला कौशिक (65) और बहन कीर्ति कौशिक (29) के खिलाफ दर्ज की गई है.

Aditi Sharma ने लगाए ये गंभीर आरोप

अदिति शर्मा (Aditi Sharma Files Complaint Against Husband) की शिकायत के मुताबिक, पति, ननद और सास इन तीनों ने उनके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, मारपीट, गाली-गलौज, उनके चरित्र पर सवाल उठाने जैसे अपराध किए हैं. एक्ट्रेस ने साथ ही स्त्रीधन (शादी के गहनों) का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है. पुलिस को दिए बयान में एक्ट्रेस ने बताया कि वह जून 2021 में एक ऑनलाइन एक्टिंग क्लास के दौरान पहली बार अभिनीत से मिली थीं. इसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई. दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी होने से पहले, यह जोड़ा सितंबर 2024 से गोरेगांव वेस्ट के एक अपार्टमेंट में साथ रहने लगा था और फिर 12 नवंबर 2024 को दोनों की शादी हो गई.

'शादी के कुछ ही दिन बाद बदल गया व्यवहार'

शिकायत के मुताबिक, अदिति का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद उनके पति का बर्ताव बदल गया. उन्होंने बताया कि उनके कपड़ों और छोटी-छोटी बातों पर अक्सर झगड़े होने लगे थे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घर के खर्चों में हाथ बंटाने के बजाय उनके पति अक्सर उनसे ही पैसों की मांग करते थे. शिकायत में 1 जनवरी 2025 की एक घटना का भी जिक्र है, जिसमें कॉफी को लेकर हुए विवाद के बाद बात मारपीट तक पहुंच गई थी. अदिति का दावा है कि इस घटना के बाद उनके पति उनके चरित्र पर शक करने लगे, उन पर अफेयर का आरोप लगाया, बार-बार उनका मोबाइल फोन चेक करने लगे और आखिरकार दूसरे कमरे में सोने लगे.

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सास ने वापस नहीं किए गहने-एक्ट्रेस का दावा

एक्ट्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें अपने माता-पिता से बात करने से रोका जाता था. अदिति शर्मा ने दावा किया कि उनकी सास ने उनके शादी के गहने, जिनमें सोने की चेन, अंगूठियां, एक डायमंड रिंग, मंगलसूत्र और चूड़ियां शामिल हैं, अपने पास रख लिए हैं और बार-बार मांगने के बाद भी गहने वापस नहीं किए गए. उन्होंने यह भी दावा किया कि, जब उनके आपसी विवादों को सुलझाने की कोशिश की गई, तो उनकी सास और ननद ने उनके पति का साथ दिया और उन्हें लगातार परेशान करती रहीं.

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पुलिस की जांच जारी

अदिति शर्मा की शिकायत के बाद गोरेगांव पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपों की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, इस शिकायत पर अभिनीत विद्यानंद कौशिक या उनके परिवार की तरफ से कोई भी सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…