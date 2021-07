Sasural Simar Ka 2 से होगी Tanya Sharma की छुट्टी? सेट से सामने आया शॉकिंग वीडियो

Tanya Sharma's character Reema to commit suicide in Sasural Simar Ka 2: कलर्स का टीवी सीरियल ‘ससुराल सिमर का 2’ अपने नए-नए ट्विस्ट से दर्शकों को खूब एंटरटेन रहा है। हर हफ्ते इस सीरियल की रेटिंग में अच्छा ग्रोथ देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले ही मेकर्स ने इस टीवी सीरियल से दीपिका कक्कड़ की छुट्टी कर दी थी। दीपिका कक्कड़ से जुड़ी इस खबर ने ‘ससुराल सिमर 2’ (Sasural Simar Ka 2) के फैंस का दिल ही तोड़ दिया था। अब सुनने में आ रहा है कि शो में तान्या शर्मा (Tanya Sharma) के किरदार के साथ भी कुछ बुरा होने वाला है। तान्या शर्मा इस शो में रीमा का किरदार अदा करती हैं। ‘ससुराल सिमर का 2’ के करेंट ट्रैक में सिमर अपने और अपने पति आरव के लिए स्टैंड लेती हुई नजर आ रही है। Also Read - Sasural Simar Ka 2 से छुट्टी होते ही अक्ल दाढ़ का इलाज करवाने निकलीं Dipika Kakar, दर्द ने किया नाक में दम

सिमर की नजरों में रीमा ही हर एक बुरी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है। दरअसल रीमा अपनी ही शादी से गायब हो गई थी और ना चाहकर सिमर को परिवार की इज्जत बचाने के लिए आरव से शादी करनी पड़ी थी। गायत्री देवी इस शादी के खिलाफ है और वो आए दिन सिमर को अपना निशाना बनाती रहती है। दूसरी ओर रीमा को अब ये बात कटोच रही है कि अब वो और आरव एक नहीं हो सकते है। जल्द ही रीमा ऐसा कदम उठाएगी कि हर कोई हक्का-बक्का रह जाएगा।

तान्या शर्मा ने 'ससुराल सिमर 2' (Sasural Simar Ka 2) के सेट का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो एक बाथटब में लेती हुई नजर आ रही हैं और उनके हाथ से खून बह रहा है। वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा है कि अपकमिंग एपिसोड में रीमा खुद की जान लेने की कोशिश करेगी। इस वीडियो को देखने के बाद फैंस को बड़ा झटका लग रहा है। तान्या शर्मा की इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लोग लिख रहे हैं कि मेकर्स अगर ऐसा सोच भी रहे हैं तो ये गलत है।

अब देखना होगा कि रीमा का किरदार इस सीरियल में वाकई में खत्म हो जाएगा या फिर मेकर्स सीरियल में नया ट्विस्ट लेकर आएंगे। तान्या शर्मा के अलावा 'ससुराल सिमर का 2' में जयति भाटिया, अविनाश मुखर्जी, राधिका मुथुकुमार, करण शर्मा और विभा भगत जैसे कलाकार हैं। आपको इस सीरियल का करेंट ट्रैक कैसा लग रहा है? कमेंटबॉक्स में जरूर बताइएगा।