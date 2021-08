Indian Idol 12 फिनाले होते ही इस रिएलिटी शो के होस्ट बनेंगे Aditya Narayan, रातों रात चमकी किस्मत

After Indian Idol 12 finale Aditya Narayan to host Sa Re Ga Ma Pa: सोनी टीवी का मशहूर सिंगिंग रिएलिटी शो ‘इंडियन आइडल 12’ (Indian Idol 12) जल्द ही दर्शकों से अलविदा लेने वाला है। 15 अगस्त को ‘इंडियन आइडल 12’ का फिनाले होना है। ‘इंडियन आइडल 12’ का फिनाले में इस बार बॉलीवुड के कई जाने माने सितारे नजर आने वाले हैं। ऐसे में शो के फाइनलिस्ट जमकर मेहनत कर रहे हैं। वहीं शो के होस्ट आदित्य नारायण (Aditya Narayan) ने भी फिनाले में रंग जमाने के लिए कमर कस ली है। लोग शो के होने वाले विनर के बारे में कयास लगा रहे हैं। इसी बीच ‘इंडियन आइडल 12’ का फिनाले होने से पहले ही शो के होस्ट आदित्य नारायण की किस्मत चमक गई है। ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो ‘इंडियन आइडल 12’ खत्म होने से पहले ही आदित्य नारायण को एक और रिएलिटी शो में काम करने का मौका मिल गया है। Also Read - Indian Idol 12: फिनाले से पहले Karan Johar ने Sayli Kamble को दिया फिल्मों का ऑफर, रोते हुए कहा 'ये मेरे लिए सपने...'

आदित्य नारायण जल्द ही जी टीवी के सिंगिंग रिएलिटी शो सारेगामापा (Sa Re Ga Ma Pa) को होस्ट करने जा रहे हैं। इस बात का खुलासा खुद आदित्य नारायण ने ही किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए आदित्य नारायण ने कहा, नए शो की शुरूआत करने से पहले मैं अपने दिमाग को समझाता हूं। मैं ये मानकर चलता हूं कि ये रिएलिटी शो मेरा पहला शो है। अतीत में मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना पड़ता है। मैं ये काम बार बार करता हूं। Also Read - Indian Idol 12: Karan Johar ने स्टेज पर ही ऑफर की Pawandeep Rajan को फिल्म, कहा ‘धर्मा में स्वागत...’

आदित्य नारायण ने आगे बताया, सारेगामापा का मंच मेरे लिए घर जैसा है। इस शो को होस्ट करते समय मुझे लगता है कि मैं एक हिंदूस्तानी ही हूं। सारेगामापा में काफी अच्छी हिंदी बोलनी होती है। मैंने सारेगामापा के पिछले 2 सीजन देखे हैं। उन सीजन्स को मैंने होस्ट नहीं किया था। ऐसे में मैं अपने हिसाब से सारेगामापा को होस्ट करने की कोशिश करने वाला हूं। अगर सारेगामापा की होस्टिंग मुझ पर अच्छी नहीं लगी तो कोई और सितारा होस्टिंग की कमान संभाल सकता है।

देखें आदित्य नारायण की तस्वीरें- Also Read - Indian Idol 12: Pawandeep Rajan ने नहीं लगाया Arunita Kanjilal की कमर को हाथ, फैंस बोले ‘ओये होये शरमा गए क्या..’

View this post on Instagram A post shared by Aditya Narayan (@adityanarayanofficial)

View this post on Instagram A post shared by Aditya Narayan (@adityanarayanofficial)

ये खबर सुनकर आदित्य नारायण के फैंस काफी खुश हो गए हैं। अब बस फैंस आदित्य नारायण को सारेगामापा के मंच पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि इंडियन आइडल 12 में आदित्य नारायण कई बार विवादों में फंस चुके है। इतना ही नहीं आदित्य नारायण को कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार भी हो चुके हैं। ऐसे में आदित्य नारायण के नए शो को लेकर फैंस के बीच काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है।