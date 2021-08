Sunil Grover के बाद Kapil Sharma को चैलेंज देने लौटेंगे Raju Srivastava, मिलाया कॉमेडी किंग के दुश्मनों से हाथ?

After Kapil Sharma, Raju Srivastava to make a grand entry with new show Hanste Raho: एक बार फिर से अपने टीवी शो द कपिल शर्मा शो के नए सीजन के साथ धमाकेदार वापसी करने के लिए तैयार हैं। अगस्त में कपिल शर्मा अपनी पूरी टोली के साथ टीवी पर धमाका करने आ रहे हैं। फैंस को कपिल शर्मा के लौटने का बेसब्री से इंतजार है। अब ये बात तो हर कोई जानता है कि बीते कुछ सालों में कपिल शर्मा कॉमेडी किंग बन चुके हैं। कपिल शर्मा की बेहतरीन कॉमेडी के आगे अब तक भी कोई दूसरा कॉमेडियन टिक नहीं पाता है। वह बात अलग है कि जल्द ही कपिल शर्मा के सिंहासन पर खतरा मंडराने वाला है। जल्द ही टीवी के जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव छोटे पर्दे पर वापसी करने वाले हैं। Also Read - Sunil Pal से लेकर Raju Srivastava समेत इन 6 कॉमेडियन्स को टीवी पर नहीं मिल रहा काम, देखें लिस्ट

राजू श्रीवास्तव जल्द ही हंसते रहो नाम के एक कॉमेडी शो में नजर आने वाले हैं। द कपिल शर्मा के साथ राजू श्रीवास्तव का शो टीवी पर धमाकेदार एंट्री वाला है। राजू श्रीवास्तव के इस शो में इंडस्ट्री के मंझे हुए कॉमेडियन नजर आने वाले हैं। इस लिस्ट में सुगंधा मिश्रा, सुदेश भोसले, सुदेश लहरी और अली असगर का नाम शामिल है।

ये बात जगजाहिर है कि अली असगर और सुगंधा मिश्रा की कपिल शर्मा से कुछ खास नहीं बनती। सुनील ग्रोवर से हुए झगड़े के बाद कपिल शर्मा और इन सितारों के रिश्ते में खटास आ गई। जिसके बाद से ही ये सभी सितारे द कपिल शर्मा शो से अलग हो गए। द कपिल शर्मा शो से अलग होने के बाद इन सितारों ने कई टीवी कॉमेडी शो में काम किया।

देखें राजू श्रीवास्तव, सुगंधा मिश्रा और अली असगर के शो का प्रोमो-

अब तक भी ये सितारे कपिल शर्मा के शो को टक्कर नहीं दे पाए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार राजू श्रीवास्तव, सुगंधा मिश्रा और अली असगर की टोली कपिल शर्मा को कड़ी टक्कर देने वाली है। हाल ही में राजू श्रीवास्तव ने इस बारे में खुलकर बात की है। हाल ही में राजू श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए बताया था, 'मुझे कपिल शर्मा से शो से जरा भी डर नहीं लग रहा है। वो भी मेरे भाई की तरह ही है। हमने एक साथ काम किया है। एक समय ऐसा भी था जब वो मेरे शो देखने आता था। इस समय वो बहुत अच्छा काम कर रहा है।'