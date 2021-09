Sidharth Shukla के जाते ही Kushal Tandon ने छोड़ा सोशल मीडिया, जाने से पहले टीवी सितारों की लगाई क्लास

After Sidharth Shukla Death Kushal Tandon Quits Social Media, Slams People for Visiting Late Actor’s Residence for attention: बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। तीन दिन पहले दिल का हौरा पड़ने की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला का देहांत हो गया था। शुक्रवार को सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला के दाह संस्कार की सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार की इन तस्वीरों को देखकर लोग बहुत इमोशनल हो रहे हैं। हर कोई केवल सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बात कर रहा है। Also Read - Sidharth Shukla की मौत पर मीडिया कवरेज से नाराज 8 सितारे, जमकर लगाई लताड़

इसी बीच टीवी एक्टर और सिद्धार्थ शुक्ला के पक्के दोस्त कुशाल टंडन (Kushal Tandon) ने सोशल मीडिया को अलविदा कह दिया है।कुशाल टंडन ने सोशल मीडिया छोड़ने से पहले सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में हुए मीडिया कवरेज को शर्मनाक बताया है। कुशाल टंडन ने उन टीवी सितारों पर भी निशाना साधा है जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार के दौरान फोटो खिंचवाते नजर आए थे।

अपनी पोस्ट में नाराजगी जाहिर करते हुए कुशाल टंडन ने लिखा, 'आप सभी लोगों को शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर जो भी हो रहा है वो गलत है। अगर आप सच में किसी को सम्मान देना चाहते हैं तो दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करें। ये फोटो क्लिक करवाने का समय नहीं है। लोगों की ये हरकतें वाकई दुखद है। सॉरी सिड। रेस्ट इन पीस सुपरस्टार।'

अपनी दूसरी पोस्ट में कुशाल टंडन ने लिखा, 'मैं सोशल मीडिया से दूर जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग समाज और अपने परिवार के लिए इंसान बनने की कोशिश करेंगे। कुशाल टंडन की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। लोग कुशाल टंडन के इस फैसले को देखकर हैरत में पड़ गए हैं।'

देखें कुशाल टंडन की पोस्ट-

वैसे कुशाल टंडन अकेले ऐसे सितारे नहीं हैं जिन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के देहांत के बाद हुए मीडिया कवरेज पर गुस्सा जाहिर किया है। राहुल वैद्य, दिशा परामर, अनुष्का शर्मा, कृति सेनॉन और हिमांशी खुराना ने भी मीडिया कवरेज पर नाराजगी जाहिर की है।